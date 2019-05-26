Dört ile sağanak yağış uyarısı! İşte Meteoroloji’den son hava durumu verileri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop’un iç kesimleri, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 25

İstanbul: Parçalı bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Bursa: Parçalı bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 28

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren, Erzurum ve kuzeyi ile Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, Ağrı il genelinde saatte hızı 60- 90 km kuvvetlice esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 6, Ağrı'da 7, Erzincan'da 13, Tunceli'de 11 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır’da 31, Erzincan’da 26, Ağrı’da 25, Ardahan’da 18, Tunceli 22, Erzurum 20 ve Kars’ta 21 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, Ağrı'da akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dolayısıyla dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.