Erdoğan: NATO ne işe yarar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 13 Kasım’da yapacağı görüşme için Esenboğa Havalimanı’ndan ABD’nin başkenti Washington’a hareket etti.

Kritik ziyaret öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları:

“Trump ile gündemimizde yer alan tüm konuları ayrıntılı ve samimi bir biçimde görüşeceğimize inanıyorum. Ziyaret vesilesiyle terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik konularını, askeri ve savunma sanayi iş birliğimizi ayrıca ekonomik ve ticaret münasebetlerimizi ele alma fırsatımız olacak. Trump ile ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini koymuştuk. Bu hedefe ulaşmak amacıyla atılacak adımlar ile yapılan çalışmaları da görüşmemizde değerlendirme imkanı bulacağız. ABD Ticaret Odasının ev sahipliğinde yapacağımız toplantıyı bu bakımdan son derece önemsiyorum. Türk – Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle gerçekleştireceğimiz istişareler ülkemize yönelik propagandaların arttığı bu dönemde inşallah gerçeklerin anlaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır.

‘FETÖ MESELESİ’

FETÖ meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır. 15 Temmuz gecesi demokrasimize saldıran, 251 insanımızı şehit eden, 2 bin 193 evladımızı, kardeşimizi gazi olarak bugünlerde yine kendileriyle birlikte yaşam sürdürdüğümüz ailelerinin bu yaşamı devam ettirdiği kardeşlerimizin durumu da bu yapıyla mücadele konusundaki beklentilerimizi bir kez daha ortaya koymuştur. Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım attık atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız.

AĞIRLIK SURİYE KONUSUNDA

Bu bağlamda DEAŞ ve PKK, YPG gibi terör örgütleriyle mücadele iş birliği üzerinde duracağız. Ülkemizin DEAŞ ile mücadelede ödediği bedelleri ve kararlılığını bir kez daha gündeme getirirken bu sıralar bildiğiniz gibi DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık ve buralarda da ciddi bir telaş, tutuşma süreci başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün. 9 Ekim tarihinde başlattığımız Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gelinen son aşamayı ayrıntılarıyla konuşma fırsatı bulacağız. Kendilerine Amerika'nın PKK, YPG terör örgütüne tıpkı DEAŞ ve diğer örgütleri gibi yaklaşması ve muamele etmesi gerektiğini de söyleyeceğiz.

FERHAT ABDİ ŞAHİN KONUSU

Bu arada Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir katil olduğunu, nasıl bir terörist olduğunu ve böyle bir teröristi kendilerinin kabul etmesini, kendilerinin bunlarla görüşmesinin yanlış olduğunu da aynen belgeleriyle ifade edeceğiz ve bu terörist başının da Türkiye'de bugüne kadar yapmış olduğu bütün terör eylemlerinin resimleriyle, belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz.

AB’YE SALVOLAR

Bu AB unutuyor. AB’de görevdekilerin çoğu yeni. Biz Kıbrıs’ta garantör ülkeyiz. Bizim haklarımız var. Bütün o sularda bizim bazı haklarımız var. Bunlar uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar. Uluslararası hukukun yer vermediği ülkeler biralarda birtakım çalışmalar yapıyor.

Siz bize sürekli yaptırımlar uyguluyorsunuz. Ey AB Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız bir ülke değil, bu müzakereler bir anda bitebilir. 4 milyon mülteciyi ülkesinde barındıran Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bu kapılar açılır. Türkiye’ye gelip Kıbrıs’taki gelişmeler ile ilgili gözdağı vermeye kalkmayın.

TERÖRLE MÜCADELE

Planları yaparsınız, bazıları yürür bazıları aksayarak yürür. Burada ciddi bir mücadele var. Karşımızda kimlerle Türkiye bir şey yapmanın mücadelesini veriyor. ABD’nin 32 bin TIR silah araç gönderdiği bir yer. Kime gönderiyor bunu terör örgütlerine. Kime karşı elde ettikleri bu silahlarla mücadeleyi verecekler? Devamlı taciz atışları devam ediyor. 11 şehidimiz var, 163 yaralımız var.

Bunun hesabını kim verecek? Bunun hesabını güvenli bölge yapıyoruz, devriye yapıyoruz. Neticeye gelince elimizde netice yok. Hepsinden öte burada ABD ile Rusya, bu ikili ile yürüttüğümüz samimi çalışmayı kararlı şekilde yürütmek istiyoruz. Soçi mutabakatının yürümesi lazım. NATO’nun buraya artık eğilmesi lazım. İngiltere’deki liderler zirvesini önemsiyorum. NATO ne işe yarar orada detaylı şekilde, bütün belgeleri ile ortaya koyacağız. Dünyanın çok değişik yerlerinde ihtiyaç olduğunda Türkiye’yi haberdar edeceksin, iş böyle bir saldırı karşısında terörle mücadele karşısında Türkiye’yi yalnız bırakacaksın.”