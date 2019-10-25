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FETÖ’nün ‘Meksika imamı’ Osman Karaca tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Meksika imamı" Osman Karaca'nın, sevk edildiği mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

17:32 -
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FETÖ’nün ‘Meksika imamı’ Osman Karaca tutuklandı

FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan arama ve yakalama kararı olan Karaca’nın, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki işlemleri tamamlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yurt dışında yakalayarak Türkiye’ye getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, adliyeye sevk edildi. FOTOĞRAFLAR:AA

Soruşturma savcılığınca ifadesi alındıktan sonra tutuklanması istemiyle Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Karaca’nın, sorgu işlemi tamamlandı. Nöbetçi Hakimlik şüphelinin, “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Şüpheli Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanmış ve 19 Ekim’de Türkiye’ye getirilmişti.

AA

FETÖ Meksika son dakika Terör terör örgütü
Son güncelleme: 17:52 25.10.2019
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