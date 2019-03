Giresunlulardan TRT’ye ‘Topal Osman Ağa’ tepkisi | Son dakika

İsmail AKDUMAN / Kubilay AYDIN – sozcu.com.tr

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün TRT 1'de ortaklaşa hazırladığı 3'te 3 Tarih adlı yarışma programında Milli Mücadele kahramanı Yarbay Osman Ağa’yı, öldürülen Trabzon Milletvekili Ali Şükrebey’in katili olarak gösteren soruya, Giresunlular sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından TRT’yi yaylım ateşine tutan halk, özür dilenmesini istedi.

“TARİHİ GERÇEKLERDEN UZAK”

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu konuyla ilgili yaptığı açıklamada TRT’yi kınadığını dile getirerek, “Devletin yönetimindeki TRT 1 kanalında tarihi gerçeklerden uzak olarak, Milli Mücadele kahramanımız Osman Ağa'ya yönelik; ‘TBMM'nin 1. Dönem çalışmalarına son verilmesine neden olan siyasi gerginliğin temelini oluşturan olayda, 1923 yılında Topal Osman tarafından öldürüldüğü anlaşılan milletvekili kimdir?' ifadesini soru olarak yayınlanması tarihe, Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanlığını yapmış Milis Yarbay Osman Ağa ve Giresunlulara saygısızlık ve haksızlıktır” dedi.

“ŞİDDETLE KINIYORUM”

Belediye Başkanı Kerim Aksu Osman Ağa’nın Kurtuluş mücadelesine gönüllü alaylar kurup mücadele ettiğini dile getirerek, “Osman Ağa ve arkadaşları 5 bin kişiyle gidip, 250 kişiyle dönmüştür. Vatanın bölünmez bütünlüğü için 2 gönüllü alay kuran, canlarını ortaya koyan tarihi şahsiyetlere bu şekilde yayın yapmak haksızlık ve saygısızlıktır. TRT1 kanalı yöneticilerinin bu konuda derhal soruşturma başlatmalarını, milletin vergisi ile çalışan TRT'nin milletin kahramanlarını karalayan yayınlarını şiddetle kınıyorum” diye konuştu.

“TERBİYESİZLİKTEN, HAD BİLMEZLİK VE SAYGISIZLIK”

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, sorulan sorunun kepazelik olduğunu ifade ederek şöyle konuştu; “Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın korumalığını yapan, muhafızlarının lideri ve Milli Mücadelemizin kahramanlarından Giresunlu Topal Osman Ağa'ya yönelik sorulan soru, tam da TRT'ye yakışan bir durumdur. Ali Şükrü Bey'in Topal Osman Ağa tarafından öldürülmediğini, Topal Osman Ağa'nın kabrine gidip dua eden ve yerel basına mülakat veren Ali Şükrü Bey'in çocukları bile kabul etmiştir. Ancak, her yıl bu aylarda Cumhuriyet karşıtı yeni Osmanlıcıların bu konuyu ısıtıp ısıtıp gündeme getirmeleri terbiyesizlikten, had bilmezlikten ve saygısızlıktan başka bir şey değildir”

“HÜKÜMET VE TRT ÖZÜR DİLEMELİDİR”

İktidarın ve TRT'nin Giresun'a bir özür borcu vardır ve derhal yerine getirilmelidir diyen milletvekili Tığlı, “Umarım iktidar temsilcileri Ali Şükrü Bey'e gösterdikleri saygıyı, Osman Ağamıza da gösterirler” diye konuştu.

TEPKİLER:

Giresun Federasyonu:

“Tarihi şahsiyet ve kişiliklerin müessif olaylarla anılmak yerine, gelecek nesillere bıraktıkları eseler ile hatırlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Ali Şükrü beyin Topal Osman tarafından bizzat katledildiği iddiasına katılmıyoruz. Ali Şükrü beyi bir şehid-i muazzez olarak görüyoruz.

Başta devletimizin yayın kuruluşu olan TRT ve diğer yayın kuruluşlarına; Milli kahramanlarımız ile ilgili yayınlarında daha hassas davranarak, İtibarlarının zedelenmesine yol açacak yayınlardan kaçınmalarını öneriyor, sorumlu davranmaya davet ediyoruz.”

Muhterem Memiş / Giresun Federasyonu Genel Başkanı

YAĞLIDERELİLER DERNEĞİ: OSMAN AĞA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

“Topal Osman Ağa vatan, bayrak ve millet sevgisiyle yüreği çarpan Milli Mücadele Kahramanıdır. Milli Mücadele Kahramanı OSMAN AĞA Giresunluların kırmızı çizgisidir. Kurtuluş savaşında Vatan topraklarının her noktasında kahramanca savaşan Osman Ağa’ya dil uzatmak kimsenin haddine değil. Bir an önce TRT’nin bu yanlıştan dönerek olayı tekzip etmesini yazılı ve görsel medyada bekliyoruz…”

BAYGİDER'den TRT'ye tepki: Bu ilk küstahlıkları değil!

İstanbul Bayrampaşa Giresunlular Derneği TRT'de yayınlanan yarışmada Milli Mücadele kahramanı Osman'ı Osman Ağa ile ilgili sorulan soru üzerine tepkisini dile getirdi.

Başkan Tülay Tahmaz'ın açıklaması şöyle:

“Topal Osman Ağa vatanın bölünmez bütünlüğü (BEKA için ne gerekiyorsa onu yapmıştır. TRT çalışanlarının içindeki Pontusçu Rumlar Türk milletinin değerlerine yaptığı bu ilk küstahlığı değildir. Şunu anlıyoruz ki, için Topal Osman Ağa'dan yarım kalan işimiz var. Topal Osman Ağa “Vatanın ha ekmeğini yemişim ha uğruna kurşunu” diyerek yola çıkmış milli kahramandır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaveri silah arkadaşıdır. Vatan için can alınır, can verilir. Osman Ağa devlet için can alıp can vermiş bir kahramandır. Ruhu şad, mekanı cennet, kabri nur bahçeleri dolsun.”

Remzi Mamaşoğlu (Giresun Dergisi Genel Yayın Yönetmeni):

“Bu ülke de Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı ve Milli Mücadele Kahramanı Osman Ağa düşmanlığı yapmak olsa olsa şer güçlerin değirmenine su taşımaktan öteye geçmez. Osman Ağa düşmanlığı yapmak isteyen ve yanlış bilgilerle donatılan bu kara zihniyetin bir zihniyet devrimine ihtiyacı var. Tarih yalan söylemez. Tarihi yalan söyleyenler utansın. Atatürk ve onun silah arkadaşları Osman Ağa ve Giresun Uşakları Cumhuriyetin kendisidir. Bu böyle biline. TRT üzerinden bunların yapılması bir projedir.”

47 DERNEKTEN ORTAK AÇIKLAMA

SORUMLULUĞUNUZU YERİNE GETİRİN…

TRT1 Televizyon kanalında Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla yayınlanan 3'te 3 Tarih’te, isimli yarışma programında Milli mücadele kahramanımız ve ilk Cumhur başkanlığı Muhafız Kıtası kurucusu ve komutanı Yarbay Osman Ağamızı faili mechul bir cinayetin katili göstermek bir devlet kanalının bilgeliğine ,ciddiyetine ve devlet kanalı olma sorumluluğuna yakışmamıştır.İş budur ki Trt genel müdürü ve program yapımcısı dahi olmak üzere düzeltme ve özür bekliyoruz.

BU GERÇEKLE..!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Muhafız Kıtası Komutanı, Milli Mücadele Kahramanı Milis Yarbay Osman Ağa kırmızı çizgimizdir!

Görele Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Ada

BUFED: DEVLETİN TEMELİNDE KENDİ CANI OLAN OSMAN AĞA’YI KATİL GÖSTEREMEZSİNİZ

KAMUOYUNA ARZ OLUNUR

Hangi niyet ve ne sebeple olursa olsun toplumsal hassasiyeti bulunan konularda beyanda bulunanların önce bilgi, sonra fikir sahibi olması gerekir. Aksi halde TRT'de yayınlanan bir programda olduğu gibi fahiş hatalara imza atılır.

Bu Devletin temelinde harcı ve sonunda harcadığı canı olan Osman Ağa'yı katil gibi gösterme anlayışını reddediyoruz.

Bulancak Dernekler Federasyonu olarak, 100 yıldır kafamızı kurcalayan soruların cevaplarının tarihçiler tarafından objektif şekilde araştırılıp net şekilde ortaya konulmasını ve herkesin gerçekleri öğrenmesinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu vesile ile milli mücadelenin önderi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Osman Ağa, Ali Şükrü Bey ve Büyük Komutan Hüseyin Avni Alparslan ile 42. ve 47. Giresun Gönüllü Alayları mensuplarına, tüm milli mücadele kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyoruz.

Milletimiz ve Devletlerimiz için emek veren, kurşun atan yada kurşun yiyen tüm şehit ve gazilerimize, halen vatan savunmasında olan tüm kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

(BUFED) Bulancak Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yümsel

İSTANBUL ŞEBİNKARAHİSAR VAKFI: BU MİLLETİN DEĞERLERİ ÜZERİNDEN BİZLERİ BÖLEMEYECEKSİNİZ

Saygıdeğer Mütevelli Üyelerimiz, çok değerli dostlarımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin resmi televizyon kanalı olan, ödediğimiz her enerji faturasından pay verdiğimiz ve desteklediğimiz TRT’de yayınlanan bir yarışma programında sorulan bir soru ile , ilimiz Giresun’un ve ülkemiz Türkiye Cumhuriyetinin milli kurtuluş kahramanlarından Milis Yarbay ,Feridunoğlu Gazi Topal Osman Ağamızı tarihi gerçekleri inkar ederek Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey’in katili olarak yansıtan programı, sunucusunu, yapımcısını ve tüm TRT Yönetimini kınıyor ve lanetliyoruz.Tarihi gerçeklere aykırı bu soru ile memleketimizin milli gururu Topal Osman Ağamızın aziz hatırasına saldırı teşkil ederek tüm kamuoyu önünde tahkir ve tezyif eden, ülke insanımıza , özellikle genç nesillerimize bir milli kahramanımızı karalayan bu yayın nedeniyle TRT Televizyonunu özür dilemeye davet ediyoruz. Bu yarışma programı ile verilmek istenen mesaj ve ulaşılmak istenen amaçlara Topal Osman Ağanın Torunları olarak müsaade etmeyeceğiz. 15 Temmuz Hain Darbe girişimi sonrasında Fetö PDY Terör Örgütünün ele geçirdiği anlaşılan TRT ‘de , yapılan tüm operasyonlara rağmen milli ve manevi değerlerimize yapılan bu subliminal saldırı , bu kurumda aynı zihniyetin temsilcilerinin uzantılarının hala aktif olduğunun delilidir. Ülkemizin banisi , kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koruma birliğini yapan mangal yürekli Topal Osman Ağa ve yiğit uşaklarını yedi ay işgalcilerin işbirlikçilerine karşı bağrına basarak misafir etme şerefini taşıyan şanlı Şebinkarahisarlılar olarak yapılan bu ağır hakareti iade ediyor ve TRT Televizyonunu tarihi gerçeklerle yüzleşmeye davet ediyoruz. Geçmişten bu güne değişik şekillerde oynanmaya çalıştığınız bu oyunla bir şey elde edemeyecek ve bu milletin değerleri üzerinden bizleri bölemeyeceksiniz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. İST. ŞEBİNKARAHİSAR VAKFI YÖNETİM KURULU

HARŞİT FEDERASYONU’NDAN AÇIKLAMA

İŞTE DURUMA İSYAN EDEN VATANDAŞLARIN TEPKİLERİNDEN BAZILARI: