İçişleri Bakanı Süleyman Soylu göç konusundaki gelişmeleri ve son durumu anlattı. Göç konusunda çok farklı ve tehlikeli bir yaklaşım gördüğünü ifade eden Soylu, toplumları birbirine karşı kışkırtmanın nelere mal olduğunu, Türkiye'nin geçmişte çok acı tecrübelerle yaşadığını hatırlattı. Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Göç Örgütü'nün 2003'teki ‘2050 göç tahmini' 230 milyon kişiydi. 2013'te dünya bu rakamı geçti. Göç sarmalı ile karşı karşıyayız. Göç meselesi Avrupa'ya kendi değerlerini sorgulatıyor, hükümetleri deviriyor. Afrika, Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya, transit olarak Türkiye'ye ve hedef olarak Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Dalga bitmeyecek.”

Milyonlarca insanın, Türkiye sınırına daha çok para kazanmak için koşmadığını kaydeden Soylu,“Bu insanlar net bir şekilde ölümden kaçtılar. Göçü ekonomik sebeplere bağlarsak vicdanımızla davranma yetimizi kaybederiz” dedi.

Bayram'da gidenlerin 36 bini dönmedi

Suriyelilerin Bayram için ülkelerine geçmelerinin iktidarın belirlediği bir politika olduğunu ifade eden Süleyman Soylu, şunları söyledi: “Bayramda gidiyorlar diye bize kızıyorlar. Bu bizim belirlediğimiz bir politika. ‘Kapıyı açalım, gidebilen gitsin, kalmak isteyen kalsın' dedik ve bu politika tuttu. Son Ramazan Bayramı'nda giden 85 bin kişinin 36 bini dönmedi. Kurban Bayramı için şu ana kadar 20 binden fazla çıkış oldu. İnsanları ölüme gönderemeyiz. Biz şirket değiliz. Kar-zarar hesabına bakmayız. Hem vicdana, hem uluslararası hukuka uygun davranıyoruz.”

Türkiye'de 4.9 milyon göçmen var

– Cumhuriyet tarihi boyunca alınan göçmen sayısı: 5.7 milyon kişi.

– Şu andaki yabancı göçmen sayısı: 4.9 milyon kişi.

– Suriyeli sayısı (Geçici koruma statüsünde): 3 milyon 639 bin 284 kişi.

– Sadece batıdan mülteci kabul eden Türkiye'deki mülteci sayısı: 28 kişi.

– 2019'un ilk yedi ayında yakalanan Afgan sayısı: 72 bin

– 2019'un ilk yedi ayında geri gönderilen Afgan sayısı: 28 bin 200

– Bir günde yakalanan kaçak göçmen sayısı: 2 bin

– Kuzey Afrika-Avrupa rotasında yakalanan göçmen sayısı: 184 bin 436

– Türkiye'de genel suç oranı: Binde 8

– Suriyeliler arasında suç oranı: Binde 4 (dörtte biri kendi aralarında)

– Türkiye'de Suriyelilere karşı çıkanların oranı 8 yıldır değişmedi.

– Türkiye'deki sigortalı Suriyeli çalışan sayısı: 10 bin

– Vatandaşlığa geçen Suriyeli sayısı: 92 bin 280 (45 bin 280'i çocuk)

– Avrupa'dan Türkiye'ye gelen para: 2.4 milyar Euro

Batı bir ülkeye girdiği an orada göç dalgası başlıyor

İçişleri Bakanı Soylu, 21. yüzyılın temel sorunlarından biri olan terör ve şiddet ortamının doğrudan Batı medeniyeti tarafından yönetildiğini öne sürdü. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Afrika'daki iç savaşlardan tutun Türkiye'deki 27 Mayıs darbesine, PKK ve DEAŞ'ın perde arkasındakilerden tutun, 15 Temmuz'un stratejistlerine kadar bu ortamı yönetenler, bizim kanaatimizce aynı siluettir.

Amerika Batı bir yere girdiği an orada bir göç dalgası başlıyor. Afganistan, Pakistan ortada. Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki göçmenlerin sorumluluğu bütün dünyanındır. Ancak Avrupa bu sorumluluğu almayıp göçmenlerin ilk ulaştığı ülkeye yıkmaya çalışıyor. Avrupa Libya'daki çetecilerle anlaşıp oradan Avrupa'ya göçmen akmaması için oradaki insanlık dışı hareketleri fonluyor ve akışı engellemeye çalışıyor.

Türkiye politikalarını ters yüz etmeye çalışan Körfez ülkeleri var. Göç politikasının kendine ait önemli bir mücadele alanı var. Her bir ülke bunun üzerinden bir çatışma alanı oluşturmaya çalışıyor. Biz de burada Türkiye'yi muhafaza etmek istiyoruz.

Cerablus, Azez ve Mare'de geçen hafta eş zamanlı 5 motosiklet patladı. Bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelerdeki güveni de altüst etmek için başka bir karşı saldırıyla karşı karşıyayız. Biz güvenli bölgeler oluşturdukça ve insanlar rahatça oralara gitmeye başlayınca karşı taraf, başka bir hamleyi ortaya koymaya çalışıyor.”

Ensar ve muhacir noktasındayız

Mültecilerin geri gönderilmesi noktasında yine karalama kampanyası yürütüldüğünü söyleyen Soylu, bu meseleye ‘Ensar' ve ‘muhacir' anlayışı ile yaklaştıklarını vurguladı. Soylu, “Halen bu yaklaşımımız geçerlidir. İstanbul özelinde yaptığımız şey, kimseyi geldiği ülkeye göndermek değil. Sadece İstanbul'daki yığılmayı önlemek için özellikle Suriyeli kardeşlerimizin kayıt oldukları şehirlerdeki ikametini temin etmeye çalışmaktır” dedi.

Asılsız iddialara sakın inanmayın

İçişleri Bakanı, son zamanlarda göç konusunda bir bilgi kirliliği ve iftira furyası ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Soylu, asılsız iddiaları şöyle sıraladı:

– Suriyeliler devletten maaş alıyormuş.

– Hastanelerde öncelikli bakılıyormuş.

– Suriyeli öğrencilere devlet 1200 TL burs veriyormuş.

– TOKİ'den bedava ev veriliyormuş.

– Üniversitelere sınavsız kabul ediliyorlarmış.

– Araçları MTV'den muafmış.

– Devlet memurluğuna alınıyorlarmış.

– Seçim dönemlerinde gelişi güzel vatandaş yapılıyorlarmış.

İzmir'den yol verirsek kontrolü kaybederiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenler için sıklıkla “Bırakın Avrupa'ya geçsinler” denildiğini hatırlatarak şunları kaydetti: “Ben de geçmesini istiyorum. Ancak bırakırsak ne olacak biliyor musunuz? Eğer ben bunu kontrol edemezsem, Türkiye bir göç transit merkezi olacak. Yol verirsek daha fazlası gelecek. İsterseniz bir günde 30-35 bin kişi geçebilir İzmir'den. İzmir'i bırakalım, bakalım ne oluyor? Böyle bir şeyi yönetebilmek o kadar kolay değil. İşkembe-i kübradan atmak kolay: Bırakın geçsinler… O zaman Türkiye'nin hali ne olacak?”