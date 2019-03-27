Güldür Güldür Show meğer gerçekmiş | Son dakika haberleri

Show TV ekranlarında yayınlanan komedi programı Güldür Güldür Show, son bölümünde medyanın geldiği hali eleştiren bir skeçle seyirci karşısına çıktı. Bir gazetenin gündem toplantısının canlandırıldığı skeçte gazetenin genel yayın yönetmeni rolündeki karakter, patronundan aldığı direktifle haberlere pozitif bir bakış açısı getirme kararı alır. Ülkedeki olumsuzlukları mizahi bir dille pozitif göstermeye çalışan genel yayın yönetmeni yüzde 10 olan işsizlik oranını “Çalışma oranı yüzde 90” başlığıyla vermeye karar verir.

Skeç iktidara yakın medya tarafından “algı operasyonu yapılıyor” suçlamasıyla günledir adeta topa tutuluyor. Oysa skeçteki cümleler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başbakanlığı döneminde yaptığı bir mitingde bire bir söylenmiş.

Mitinginde konuşan Erdoğan, işsizlik oranlarına yönelik “Ağızlarından düşmeyen tek şey var işsizlik işsizlik… Doğru, İşsizlik de var ama sen yüzde 12'yi konuşuyorsun da, yüzde 88 iş sahibi olmayı neden konuşmuyorsun?” diyerek muhalefete sesleniyor.