Gürer: ‘Yerli esnaf tükeniyor, yabancılar bayram ediyor’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in 2019 yılı itibarıyla kapanan, devredilen ve birleşen yerli ve yabancı firma sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine yanıt Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan geldi.

İLGİLİ HABER CHP'li Sümer: Maden için kaç ağaç kurban edildi

“DEVREDİLEN VE KAPANAN ŞİRKET İSİMLERİ VE KAPANMA NEDENLERİ NEDEN AÇIKLANMIYOR?”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer yanıtlanması istemiyle, “2019 yılı an itibariyle kapanan, devredilen, birleşen yerli firma sayısı (isimleriyle beraber) kaçtır? Devredilme, birleşme ve kapanma gerekçeleri ayrı ayrı olmak üzere nedir? 2019 yılı an itibariyle kapanan, devredilen, birleşen yabancı firma sayısı (isimleriyle beraber) kaçtır? Devredilme, birleşme ve kapanma gerekçeleri ayrı ayrı olmak üzere nedir? 2019 yılı an itibariyle Türkiye’den çekilen yabancı firma sayısı kaçtır? Çekilme sebepleri ayrı ayrı olmak üzere nedir?” şeklindeki sorularını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yöneltti. Cevap, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan geldi. Bakan Pekcan, 2019 yılının ilk 7 ayında kapanan, devredilen ve birleşen yerli ve yabancı firma sayılarını açıkladı ancak isimler ve kapanma sebepleri sır olarak kaldı.

“ŞİRKETLERİMİZ BİR BİR KAPANIRKEN YABANCILAR ÜLKEMİZE KÖK SALIYOR”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yazılı soru önergesine yanıt Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan geldi. Bakan Pekcan, “Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) verilerine göre ülkemizde 01.01.2019 – 29.07.2019 tarihleri arasında;

Kurulan şirket sayısı: 47.078 adet,

Kapanan şirket sayısı: 7. 837 adet,

Birleşme işlemi ile başka şirkete devir olan şirket sayısı: 853 adet,

Birleşme işlemi ile başka şirketi devir alan şirket sayısı: 763 adet,

Ortaklarının tamamı yabancı uyruklu olarak ise;

Kurulan şirket sayısı: 8.661 adet,

Kapanan şirket sayısı: 871 adet,

Birleşme işlemi ile başka şirkete devir olan şirket sayısı: 25 adet,

Birleşme işlemi ile başka şirketi devir alan şirket sayısı: 41 adet, olduğu tespit edilmiştir” yanıtını verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2018 yılında başlayan krizin firmalar ve şirketler üzerinde etkisinin görüldüğünü ve ülkemizin önemli şirketlerinin Konkordato başvurusu yaptığını hatırlattı. Gürer, “Binlerce işçinin işsiz kalıp, önemli şirketlerin kapanma ve el değiştirme süreci yaşadığı süreçte bile sadece pembe tablo çizmekle meşgul bir ekonomi anlayışı ile sorunlar çözüm bulmaz. Yapısal sorunlardan öte yaşanan krizin etkilerini aşacak desteklerin işletmelere verilmesi gerekir. Üretimi artırmak ve maliyetleri düşürmek için işletmelere katkı gerekir ancak seçimden sonra yapılan zamlar dahi işletmeleri doğrudan etkilemektedir. Bir an önce israftan vazgeçip gereksiz harcamalardan kaçınarak sorunlarla mücadele gerekir. AKP iktidarı, sorunun büyük ve derinliğine rağmen, gerekli ve ihtiyaç olan düzenlemelerde dahi yetersiz kalmaktadır. Elektrik ve doğal gaz zamları, akaryakıt fiyatları her kesimi mağdur etmektedir” dedi.