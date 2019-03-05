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12:30 Hadi ipucu sorusu: Savaş uçaklarının başındaki kodlar neler? 5 Mart ipucu sorusu cevabı

Hadi ipucu sorusu yayınlandı ve merakla bekleyen Hadi oyuncuları ipucu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Hadi ipucu sorusunda savaş uçaklarıyla ilgili bir detay soruldu. İşte "Savaş uçaklarına ne kadar hakimiz sevgili hadiciler?" cümlesiyle verilen ipucu sorusunun cevabı...

10:21 -
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12:30 Hadi ipucu sorusu: Savaş uçaklarının başındaki kodlar neler? 5 Mart ipucu sorusu cevabı

Hadi yarışmasında büyük bir merakla beklenen ipucu sorusu yayınlandı ve cevabı için araştırmalar başladı. Bir savaş uçağıyla ilgili sorulan sorunun cevabı haberimizde yer alıyor. İşte Hadi 5 Mart ipucu sorusu cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU: SAVAŞ UÇAĞI KODLARI NELERDİR?

Cevap: F-16 (Fighting Falcon)
F-15 (Eagle)
F-22 (Raptor)

F-16 Savaşan Şahin Lockheed Martin üretimi çok amaçlı, tek motorlu jet savaş uçağı. General Dynamics şirketi tarafından, ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilmiştir. Hafif avcı olarak tasarlanmış, başarılı birçok amaçlı avcı uçağıdır.

F-15 Eagle, her türlü hava şartlarında görev yapabilen, yüksek manevra yetenekli ve hava muharebelerinde üstünlük sağlamak üzere tasarlanmış bir avcı uçağıdır. F-15 manevra yeteneği, ivmelenme, menzil, silah donanımı ve gelişmiş avionikleri ile çok üstün bir uçaktır.

F-22 Raptor, Lockheed Martin firması tarafından, hava üstünlüğü odaklı, düşük radar izi ile yüksek görünmezlik sağlamaya yönelik üretilen avcı uçağıdır. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’ne göre, F-22 uçakları Birleşik Devletler Küresel Saldırı Görev Gücü’nün önemli bileşenlerindendir.

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Son güncelleme: android-time 11:32 05.03.2019
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