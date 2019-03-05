12:30 Hadi ipucu sorusu: Savaş uçaklarının başındaki kodlar neler? 5 Mart ipucu sorusu cevabı

Hadi yarışmasında büyük bir merakla beklenen ipucu sorusu yayınlandı ve cevabı için araştırmalar başladı. Bir savaş uçağıyla ilgili sorulan sorunun cevabı haberimizde yer alıyor. İşte Hadi 5 Mart ipucu sorusu cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU: SAVAŞ UÇAĞI KODLARI NELERDİR?

Cevap: F-16 (Fighting Falcon)

F-15 (Eagle)

F-22 (Raptor)



F-16 Savaşan Şahin Lockheed Martin üretimi çok amaçlı, tek motorlu jet savaş uçağı. General Dynamics şirketi tarafından, ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilmiştir. Hafif avcı olarak tasarlanmış, başarılı birçok amaçlı avcı uçağıdır.

F-15 Eagle, her türlü hava şartlarında görev yapabilen, yüksek manevra yetenekli ve hava muharebelerinde üstünlük sağlamak üzere tasarlanmış bir avcı uçağıdır. F-15 manevra yeteneği, ivmelenme, menzil, silah donanımı ve gelişmiş avionikleri ile çok üstün bir uçaktır.

F-22 Raptor, Lockheed Martin firması tarafından, hava üstünlüğü odaklı, düşük radar izi ile yüksek görünmezlik sağlamaya yönelik üretilen avcı uçağıdır. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’ne göre, F-22 uçakları Birleşik Devletler Küresel Saldırı Görev Gücü’nün önemli bileşenlerindendir.