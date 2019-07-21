Hastanede yatan engelli kadına cinsel saldırı!

Uşak’ta özel bir rehabilitasyon merkezinde yatılı olarak kalan zihinsel engelli Beyhan A. (27), geçtiğimiz gün toksik zehirlenme şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Hastanede yapılan ilk muayenede, Beyhan A.’nın makatında cinsel saldırı belirtilerine rastlandı. Bunun üzerine ameliyata alınan Beyhan A., bugün saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti. Aslen Çanakkaleli olduğu öğrenilen Beyhan A.'nın savcılık tarafından yapılan ilk otopsisinde de cinsel saldırı bulgularına rastlandı. Beyhan A.'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ederken, Uşak Valiliği de konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ 3 AY SONRA BELLİ OLACAK

Savcılık tarafından yapılan ilk otopside zihinsel engelli kadının vücudunda cinsel saldırıya yönelik bulguların bulunduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin 3 ay sonra çıkacak otopsi sonuçlarına göre kesinlik kazanacağı belirtildi. Otopsinin tamamlanmasının ardından Beyhan Arslan’ın Çanakkale’de yaşayan anne, baba ve kardeşi İzmir Adli Tıp Kurumu’na geldi. Aile kızlarının ölümüyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, cenaze aracına konan Beyhan Arslan’ın naaşı Çanakkale’ye götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. AJANSLAR