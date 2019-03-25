İBB’nin son 5 yılı… Başladığı gibi bitmedi!

2014-2019 döneminde İBB'de yaşanan en önemli olay, ne imar ne ihale ne yolsuzluk suçlamalarıydı. 5 yıllık döneme damgasını vuran olay; 13 yıl 5 ay 20 gün boyunca İstanbul'u yöneten Kadir Topbaş'ın görev süresi dolmadan tartışmalı şekilde istifa etmesi oldu. Damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın FETÖ'den tutuklanmasının ardından hedef isim haline gelen Kadir Topbaş, 2017 yılının Eylül ayında Türkiye'nin gündemine oturdu. Topbaş'ın “Meclisin sorgulanmasına neden olur” diyerek teknik eksikliklerle dolu 5 imar dosyasını meclise iade etmesi ile başlayan süreç İBB Meclisi'nin AKP'li üyelerinin beklenmedik şekilde kararında ısrar etmesi üzerine İstanbul'un “Kadir abisi” için istifa söylentileri yükselmeye başladı. Ve Topbaş, 22 Eylül 2017 günü istifa etti. İBB Meclisi 28 Eylül'de olağanüstü toplandı ve Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yeni İBB başkanı oldu.

ESKİ LUNAPARK ARAZİSİ

Son yılı Uysal ile geçen 5 yıllık çalışma döneminde, Topbaş'ın iptal edilen ve tartışma yaratan projeleri akıllarda kaldı. Bunların başında Fatih Vatan Caddesi'ndeki eski lunapark arazisi geliyor. Topbaş’ın FETÖ’den tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile daha önce ortak işlere imza atan Metal Yapı Konut tarafından 2012 yılında otel ve konut yapılmak üzere 33 milyon 391 bin 659 liraya satın alınmasının ardından 2016 yılında İstanbul Büyük¬şehir Belediyesi’ne 368 milyon TL bedelle satıldı. 16 Şubat 2017'de İBB adına tescil edilen arazinin, park+cami ve zeminaltı otopark olarak düzenlenmesine karar verildi. Bu satış, İBB zarara uğratıldığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. Buna benzer birçok tartışmalı karara imza atıldı. Eski Etiler Polis Okulu'nun arazisi KİPTAŞ'a satıldı, İSPARK zarar etti, yandaş vakıf ve derneklere milyonluk tahsisler yapıldı.

“MARTI” İPTAL EDİLDİ

Ancak bütün İstanbul'u en çok etkileyen trafik sorunu oldu. Kadir Topbaş'ın projesi Kabataş Martı projesi 2 yıllık çalışmanın ardından 2018 yılının sonunda iptal edildi. Üsküdar-Kabataş arasında bir yaya tüneli ile birleştirilmesini ve Dolmabahçe-Fındıklı kara ulaşımını yer altına almayı içeren proje nedeniyle iskeleler 2 yıl kapalı kaldı. Proje büyük oranda revize edilerek meydan düzenlemesi yapılıp geçtiğimiz günlerde iskeleler hizmete açıldı. Kara ulaşımının yer altına alınmasından, iki yakayı denizin altından bağlayacak yaya tünelinden ve Martı figüründen vazgeçildi.

METRO İHALELERİ KRİZ YARATTI

Kentteki metro yatırımları da tartışmaların odağındaydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 2 Ocak 2018 günü Kadir Topbaş döneminde onaylanan 76,9 kilometrelik 6 metro hattının toplam 12 milyar 859 milyon liralık ihalesini iptal ettiğini açıkladı. Gündeme bomba gibi düşen iptal kararının “daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapmak” üzere alındığı duyuruldu. İptal kararından 47 gün sonra iptal kararının geri alındığı açıklandı.

5 YILDA 27.8 KM YAPILABİLDİ

İstanbulluları canından bezdiren trafik sorununu çözecek metrolar sadece iptal kararlarıyla gündemde değil. Açılışı her yıl bir sonraki yıla ertelenen metro çalışmaları bir türlü bitmek bilmiyor. İnşaatı yıllardır süren ve İstanbul trafiğini rahatlatacak bir çok metro projesi öngörüldüğü gibi bu çalışma dönemi içinde de bitirilemedi. İstanbul'da 5 yıl içinde İBB'nin verilerine göre sadece 27.8 kilometrelik metro hattı tamamlanarak hizmete alınmış durumda. 2015 yılında 3.30 kilometrelik Levent-Rumelihisarüstü, 2016 yılında 4.50 kilometrelik Kartal-Tavşantepe, 2017 yılında Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe metro hattının 10.50 kilometrelik birinci kısmı, 2018 yılında aynı hattın 9.50 kilometrelik ikinci kısmı açıldı.

UMUTLAR YİNE SENEYE KALDI

2014 yılında temeli atılan Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda araç test sürüşleri yeni başladı. Hattın 18 kilometrelik ilk kısmını oluşturan Mecidiyeköy-Mahmutbey arasının 2019'ın sonuna doğru açılması planlanıyor. Hattın 6.50 kilometrelik Kabataş-Mecidiyeköy arasındaki ikinci kısmı için ise hedef 2021. 2019'da açılması hedeflenen 7.40 kilometrelik Sabiha Gökçen Havalimanı-Tavşantepe metro hattının da açılışı 2020 yılına kaldı. 2016 yılında yapımına başlanan 14.30 kilometrelik Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın da 2020 yılında açılması planlanıyor.

YENİ HAVALİMANI METROSU BAŞKA BAHARA

İstanbul'u yeni açılan havalimanına metro ile bağlayacak Gayrettee-Kemerburgaz-İstanbul Havalimanı metro hattının açılışı için öngörülen tarih 2021. İhalesi 2015 yılında yapılan 6 metro hattını birbirine bağlayacak olan 13 kilometrelik Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli metro hattı da 2021'e kaldı.