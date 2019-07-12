Adnan Oktar soruşturmasında iddianame hazır

171’İ TUTUKLU 226 ŞÜPHELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcüsü Fahri Mutlu Tosun tarafından yapılan açıklamada, iddianamede suç örgütünün toplam 13 yöneticisinin bulunduğu, yöneticilerden birinin firari olması nedeniyle hakkında yakalama emri düzenlenerek dosyasının ayrıldığı belirtildi. İddianameye konu şüpheli sayısının toplam 226 olduğu, bu şüphelilerden 171’nin tutuklu, 52’sinin ise adli kontrol altında olduğu ifade edildi. İddianamenin 4 bin sayfa civarında olduğu belirtildi.

25 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU



Soruşturma kapsamında mağdur müşteki sıfatıyla 125 kişinin, tanık sıfatıyla ise 23 kişinin ifadesi alındı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini ileri sürerek ifade veren şüphelilerin sayısının ise 25 olduğu belirtildi.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onayalanan iddianame İstanbul 29. Ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda Adnan Oktar ve grubunun yargılanmasına başlanacak. Duruşmanın Silivri Cezaevi Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda yapılacağı öğrenildi.

SUÇLAMALAR

Adnan Oktar grubuna yönelik isnat edilen suçlamaarın tamamı şöyle; “Siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs etmek”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme”, “Cinsel istismar”, “Cinsel saldırı”, “6136 sayı ruhsatlı silahlar yasasına muhalefet”, “Eğitim öğretim hakkının engellenmesi”, “Eziyet”, “Şantaj”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Hakaret”, “3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması”, “Rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununa muhalefet etme”, “Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması”, “Dolandırıcılık”, “Tehdit”, “Kişisel verilerin kaydedilmesi”, “Kasten adam öldürmeye teşebbüs”, “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek”, “5607 kaçakçılık kanununa muhalefet etmek”, “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek”, “Resmi belgede sahtecilik” ve “Suçluyu kayırma”