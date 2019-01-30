İhlas Finans'ta on binlerce vatandaşın birikiminin nasıl buhar olduğunu o dönem Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı olan Ahmet Ertürk'le konuştuk. Ertürk “Bugün söyleyeceğim şeyler yıllar önce söylediklerimle aynı. O gün söylediklerimin arkasında aynen duruyorum” dedi.

2004-2010 yılları arasında 6 yıl TMSF Başkanlığı yapan Ertürk, İhlas Finans sürecini anlatırken, “İhlas Finans yüreğimin acıdığı, gerçekten düşünürken kendimi ağlamamak için zor tuttuğum bir yaradır. Bu olay vicdanımda hâlâ yaradır” ifadesini kullanıyor. Ertürk görevde olduğu sürede İhlas Finans'ın bir ‘hortumlama' olduğunu her fırsatta dile getirdi. Peki bugün “O gün söylediklerimin arkasında aynen duruyorum” diyen Ertürk, İhlas Finans'a güvenip birikimlerini yatıranların durumu için neler söylemişti? İşte Ertürk'ün sözleri:“Maalesef İhlas Finans yüreğimin acıdığı, gerçekten düşünürken kendimi ağlamamak için zor tuttuğum bir yaradır. İhlas Finans diğer batık bankalardan farkı olmayan bir hortumlama operasyonudur. İhlas Finans mağdurları sahipsiz kalmıştır. Biz onlara sahip çıkmak için birkaç girişimde bulunduk ama başaramadık. Maalesef orada büyük hortumlamalar var.”

‘ÇARESİZLİĞİ YAŞADIM'

Ertürk, 7 yıl önce Teke Tek programında ise şunları ifade etti: “Çaresizliğin getirdiği en büyük üzüntüyü yaşadığım İhlas Finans'ın durumudur. Finans kuruluşu adı üstünde… Ama o dönemin mevzuatı belki öyle gerektiriyordu, bir bankanın değil, herhangi bir şirketin tasfiyesi gibi muamele yaptım. İhlas'ın o zamana gelmesinin sorumluları aynı zamanda tasfiye ile görevlendirildi.”

MECLİS'TE NE SÖYLEDİ?

Ertürk, 2005 yılında Bankacılık Yasası'nın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında da “İhlas'taki durum hortumlamadır” açıklamasını yapmıştı. İhlas Finans'ta ödeme problemi olduğunu, zarar problemi bulunmadığını vurgulayan Ertürk, “Hortumlama tabirinin çok geçerli olduğu bir durumdur oradaki” diye konuşmuştu. Ertürk, İhlas Finans'a yönetim zafiyeti nedeniyle el konulduğunu vurgulamıştı. 18 Aralık 2009'da görev süresinin bitmesine kısa bir zaman kala Dünya Gazetesi'ne konuşan Ahmet Ertürk şunları söylemişti:

“İhlas Finans'ın durumu özellik arz etmekte. O konuda bizim yasal bir yetkimiz ve sorumluluğumuz yok. Ama o konuyla ilgili çok sayıda şikayet hâlâ bize geliyor. Vatandaş oradan parasını alamamış bizi muhatap zannederek veya umut, destek bekleyerek bize yazmaktalar ama bizim maalesef şu anda yasal olarak yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Bir yasal düzenleme konusu bu, o yasal düzenleme yapılır bize bir görev verilirse tabii ki onu da en etkin bir şekilde yerine

getiririz.”