İmamoğlu: Gerçek kazananın kim olduğunu gösterdim

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu CHP Genel Merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, “Çiçekler açtı, hepimiz huzurluyuz. Türkiye’de bir huzur havası var. Gerginlikten toplum zaten büyük ölçüde bıktı. Biz, seçim sonuçlarını bayram, şölen içinde kutlamak istiyoruz.” dedi. CHP lideri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yerel yönetimlere ilişkin yeni sistem önerisi için ise “O Parlamentonun işi” yanıtını verdi.

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Ekrem İmamoğlu ise “Anıtkabir özel defterini ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ diye imzalaması'' konusundaki soruya şu cevabı verdi:

‘'Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı bir önce karar var, bizim elimizde veriler var. İnancımız bu yönde. Bu şekilde davranmayı istemezdim ama bütün İstanbul’un her köşesine 3 gündür afiş asan anlayışa gerçek kazananın kim olduğunu göstermek için onu yazdım. İnancım da bu yöndedir. Mazbatayı da bekliyorum.”

İmamoğlu, “AKP’nin İstanbul’da seçim sonuçlarına yaptığı itirazın” sorulması üzerine, “Bazı yerlerde yapılan itirazların reddedildiği konusunda bilgiler aldık. İyi olacak” dedi.