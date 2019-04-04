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İmamoğlu’ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

YSK verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yarışını önde tamamlayan CHP’li Ekrem İmamoğlu resmi sosyal medya hesabından MHP’nin kurucu Genelbaşkanı Alparslan Türkeş’i vefat yıl dönümünde andı.

12:03 -
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İmamoğlu’ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

CHP'li Ekrem İmamoğlu, yaptığı paylaşımında, “Türk siyasi hayatının önemli kişiliklerinden Alparslan Türkeş'i vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

DİKKAT ÇEKİCİ YORUMLAR

İmamoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar ise dikkatlerden kaçmadı. Bir kişi, “Bir MHP li olarak içtenlikle hiç tereddüt etmedin oyumu size verdim başkanım. İnşallah çok daha güzel yarınlarımız olacak. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin yolunuz açık olsun” ifadelerini kullanırken bir başkası ise “İstanbul'da yaşayan bir Ülkücü olarak ilk kez CHP ye oy verdim ve hiç pişman değilim. Güzel insansın vesselam” paylaşımında bulundu.

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