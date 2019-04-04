İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın ‘topal ördek’ benzetmesine yanıt

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre yeni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören'de halk pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu'na hitaben “Ekrem Başkan” sık sık sloganları atıldı.

‘ÇOLAK YA DA TOPAL OLMAK BİR EKSİKLİK DEĞİL’

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis çoğunluğunu kastederek ‘Topal Ördek' benzetmesi soruldu. İmamoğlu, zor işleri başarmanın zor günlerde değerli olduğuna vurgu yaparak, “Biz, zorlukların üstesinden geliriz. Zira yönetirken hiç kimsenin partisine bakmayacağız. Kastedilen meclisteki üstünlük vs ise biz onu aşarız. Önemli olan hizmet değil mi? Öyle bir şeffaflık göstereceğiz ki, toplum bile şaşıracak. Görmedikleri bir şeffaflığı görecekler. ‘Topal' ya da ‘Çolak' gibi engelli tariflerini kastediyorlarsa bundan çok alınan olur. Avcılar'da iki kolu olmayan pırıl pırıl başkanımız var. Dünyada nice engelli başarılı insanlar var. Dolayısıyla yanlış bir tarif yapmış. Çolak olmak topal olmak bir eksiklik değildir. Ama aşacağız hiç kuşkusu olmasın” şeklinde yanıt verdi.

‘HİZMETLERİME EN AZ OY ALDIĞIM YERDEN BAŞLAYACAĞIM’

İmamoğlu'na basına açık yapılan ilk ziyaretin neden Güngören olduğu sorulunca, İmamoğlu dün de Eyüp'e gittiğini belirterek, “Felsefem değişmeyecek. Kaç oy aldığıma bakmaksızın vatandaşla buluşacağım. Hizmetlerime de en az oy aldığım yerlerden başlayacağım. Ayrımcılık yapmadan nerede ihtiyaç, nerede eksiklik, nerede bir mazlum varsa orada olacağım” dedi.

‘İSTANBUL HİZMET BEKLİYOR’

Konuşmasında yapılan oy sayımına da değinen İmamoğlu, “Yanılmıyorsam 9 ya da 10 ilçede sayım bitti ve şuanda 20 bin civarında bir oy farkı var. İtiraz edilir, itirazlara bakılarak tekrar sayım yapılır bunda hiçbir sorun yok. Maddi hasarlar, tespitli kusurlar elbette gözden geçirilmelidir buna kimse bir şey demez fakat bütün geçersiz oyların sayılması örneğin Balıkesir'de niye sayılmıyor tahammüllere uyulsun diye bir çağrımız oldu. Bu sonucu değiştirmeyecek zaman geçiyor İstanbul hizmet bekliyor umarım bir an önce biter bizde işimize başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BEN SÜRECE GÜLMEYE DEVAM EDİYORUM’

Rakibi Binali Yıldırım'ın İstanbul genelinde ‘Teşekkürler İstanbul, Gönül Belediyeciliği kazandı' afişlerinin halen kalkmamasına ilişkin olarak İmamoğlu şöyle konuştu; “Kalkmadığı gibi artıyor da yapacak bir şey yok, bizim en baştan üzüldüğümüz şey daha sonuçlar belli olmadan rakibimizin çıkıp kendisini kazandı diye ilan etmesi sonra bütün İstanbul'un afişlerle donatılması, bu durumu kutlama gibi bir sürece dönüştürülmesi ve benim anıtkabirde bir yazım ve imzam üzerine bütün gündemi bu şekilde sürüklemeleri çok şaşırtıcı birazda komik aslında ben sürece gülmeye devam ediyorum ama şunu söyleyeyim milletimizin de yüzü gülüyor bende ben de hiç kimseyi birbirinden ayırt etmeden herkesi kucaklayarak insanlara umut ve mutluluk vermek için yola çıkıyorum. Onun için bir an önce 16 milyon insanın iradesinin neticeye bağlanmasını bekliyoruz gözümüz kulağımız Yüksek Seçim Kurulu’nda bence tarihi bir vazifeleri var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli sürecini yaşıyorlar. Bunu tarih yazacak umarım en güzel şekilde sonucu bağlayacaklar.”