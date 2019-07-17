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Operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'de de 2 terörist öldürüldü.

09:12 -
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Operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.

Bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.

HAKKARİ’DE OPERASYON

Öte yandan yurt içinde operasyonlar sürüyor. Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

AA

Son güncelleme: android-time 09:33 17.07.2019
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