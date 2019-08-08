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İş insanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Ankara'da, iş insanı Zinnur Erol (48) tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

17:18 -
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İş insanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Olay, Çankaya Ehlibeyt Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı’nda meydana geldi. İş insanı Zinnur Erol, otomobilini yol kenarına park etti. Otomobildeki Erol ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, araçtan inerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Zinnur Erol, yeniden otomobiline bindi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, yanındaki tabancayla Erol’a ateş açıp olay yerinden kaçtı.

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YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Zinnur Erol’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerine gelen Erol’un yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA

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