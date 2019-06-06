İşe gelmeyen müdürler maaş alıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın şubat ayında peş peşe yaptığı genel müdür değişikliklerinin ardından görevden alındığı duyurulan genel müdürlerin bakanlık özel kalemde görevlendirildiği ve o tarihten bu yana bakanlığa gitmeden maaş aldıkları anlaşıldı.

Bakanlıktaki bürokrat depremi bu yılın başında 8 Şubat günü Sivas'ta düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Bakan Cahit Turhan'a yönelik uyarısıyla başlamıştı. Erdoğan, Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattındaki inşaatın uzadığını belirterek, “Ulaştırma Bakanı da burada. İşi takip etmez, bitirmezse eyvallah, güle güle” demişti. Bunun üzerine Turhan'ın, bazı genel müdürlerle uyum sorunu yaşadığını belirterek, Erdoğan'dan bu konuda yetki istediği iddia edilmişti.

KARARNAME GEREKİYOR

Mitingden bir hafta sonra Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, emekliye ayrıldığını duyururken, aynı gün Altyapı ve Yatırımlar Genel Müdürü Erol Çıtak, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt ile TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın'ın da istifaları istendi. Yasa gereği yalnızca Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınabilen müdürler istifaya direnince, Çıtak, Kurt ve Apaydın özel kalem müdürlüğünde görevlendirildi. Aynı şekilde görevlendirme yapılan başka bir genel müdürün de Bakan Ahmet Arslan döneminde Haberleşme Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ensar Kılıç'ın olduğu öğrenildi. Kılıç, 24 Haziran seçimleri için istifa etmiş, aday gösterilmeyince görevine geri dönmek için talepte bulunmuştu. Kılıç da diğer genel müdürler gibi özel kalem müdürlüğünde görevlendirildi ve maaş almaya devam ediyor.