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İstanbul’da ‘10 Numara’ yağ operasyonu

Yolcu otobüslerinin seyir halindeyken alev alması akıllara 10 numara yağ tehlikesini getirmişti. Bu gelişmeler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti, akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyonlarını sıklaştırmıştı. İstanbul’da akaryakıt kaçakçılığına yönelik 8 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda 20 bin 700 litre ‘10 Numara’ yağ ele geçirildi.

Habip ATAM
11:38 -
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İstanbul Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz 21- 29 Ağustos tarihleri arasında akaryakıt kaçakçılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Araştırmalarda, Bağcılar, Esenyurt, Büyükçekmece ilçelerinde bazı adresler tespit edildi. Polis ekipleri belirlenen adreslerde 10 Numara Yağ depolandığını tespit etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine düzenlenen baskında, plastik tankların ve 1 kamyonetin içerisine, piyasaya sürülmek üzere satışa hazır halde  20 bin 700 litre 10 Numara olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan O.P., M.B.Ç., H.Ö., A.Ç,R.A. ve T.A. isimli şahıslar hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

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YANGINA SEBEP OLUYOR

Piyasada 10 Numara yağ olarak bilinen ve dizel araçlarda kullanılan akaryakıt, atık motor yağlarına “Solvent” eklenerek üretiliyor. Mazota göre daha ucuz olan yağ ani daha çok otobüs ve kamyon sürücüleri tarafından kullanılıyor. Kaçak olarak üretilen ve satışı yasak olan 10 numara yağ içeriğinde solvent sebebiyle ani parlamalara ve yangınlara sebep oluyor. Son dönemlerde artan otobüs yangınlarının bazılarının “10 Numara Yağ” kullanılmasından kaynaklandığı iddia ediliyor.

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Son güncelleme: android-time 12:28 04.09.2019
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