İstanbul’da kafedeki kanlı infazın sebebi belli oldu

10 Kasım’da Çapa’da bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan Aierken’in silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adana’da yakalanan Kırgız Hüseyin Ahmetaliyev, Abdullah Enver ve Suriyeli Ali Isbeh’le ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

CEMAATE TERS DÜŞMÜŞ

Zanlılar Abdullah Enver ve Hüseyin Ahmetaliyev’in sorgularında, Suriye’nin İdlib kentinde bağlı oldukları cemaatleriyle ters düştüğü iddiasıyla Aierken’i öldürmek için İstanbul’a geldikleri ve kendisini 15 gün takip ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Saldırıda silahı Abdullah Enver’in kullandığı, olay yerine gelip kaçtıkları aracın sürücüsünün ise Hüseyin Ahmetaliyev’in olduğu öne sürüldü.

Zanlıların olay sonrası önce Konya’ya gittikleri ardından Suriye uyruklu Ali Isbeh’in kullandığı araçla yola devam ettikleri, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kentte yakalandıkları bildirildi.

DÜN YAKALANMIŞTI

Ali Isbeh’in şüphelileri tanımadığını, para karşılığında Konya’dan aldığını iddia ettiği öğrenildi. Fatih’te 3 gün önce bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Saimaiti Aierken’in öldürülmesiyle ilgili Suriye’ye kaçmaya çalıştığı belirlenen olayın failleri Kırgızistanlı Hüseyin Ahmetaliyev ve Abdullah Enver ile Suriyeli Ali Isbeh dün Adana’da yakalanmıştı.(AA)