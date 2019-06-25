İtfaiyeden ‘Ölü nasıl gömülür?’ tatbikatı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Defin Hizmet Grubu, personele afet ve acil durumlarda müdahale ve defin işlemlerinin en hızlı şekilde gerçekleşmesi için cenaze nakil ve defin eğitimi verdi. Senaryo gereği deprem sonrasının tatbikatı yapıldı. Öncelikli olarak teorik eğitimin verildiği tatbikatta, senaryo gereği Mersin'de yaşanan deprem sonrası enkaz altından çıkarılan cenazelerin defin işlemleri uygulamalı olarak yapıldı.

DEFİN İÇİN ZEMZEM, GÜL SUYU VE ÇÖREK OTU

Teorik ve pratik olarak iki aşamalı verilen eğitimde, cenaze nakil aracı kullanımından kimlik belirleme işlemlerine, yıkama, kefenleme işlemlerinden cenaze namazı kılımı ve defnedilme aşamasına kadar her basamak görevlilere uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimlerde defin sırasında gerekli olan zemzem, gül suyu ve çörek otu gibi tüm malzemelerin kullanımı anlatılırken, cenaze namazı da kılındı.

EĞİTİM DİĞER PERSONELLERE DE VERİLMİŞ

Eğitimlere, destek çözüm ortağı olan Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet ve Sağlık Müdürlükleri, İl Müftülüğü, İl Nüfus Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, 112 Acil Çağrı Merkezi, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın ilgili personellerine verildi.





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