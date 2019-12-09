Kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik şehit oldu

Şehit düşen güvenlik görevlilerinin bomba imha uzmanı Esma Çevik ve Uzman J. V. Kad. Çvş. Kemal Sayar olduğu açıklandı.

TUZAKLANMIŞ PATLAYICI İMHA ETTİ

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

SAMSUN VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Şırnak'ta EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Uzman J. V. Kad. Çvş. Kemal Sayar’ın Samsunlu olduğu açıklandı. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı, Mehmet-Emine oğlu Uzman Jandarma V. Kad. Çvş. Kemal Sayar, Şırnak’ın İdil ilçesi Sarıköy köyü Pisikayası Tepesi mevkisinde BTÖ mensuplarınca araziye döşenmiş EYP'nin patlaması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimiz 10 Aralık Salı günü (yarın) Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, aynı mahallede bulunan kabristanlığa defnedilecektir. Kahraman Samsunlu hemşehrimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz” denildi.