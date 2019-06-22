Kağıthane Belediyesi: Nostaljik dekovil hattında çalışmalar sürüyor

Kağıthane Belediyesi tarafından yapılan nostaljik dekovil hattı ile ilgili açıklamada, hat üzerinde çalışmaların devam ettiği Mart ayı itibariyle rayların döşenmesi çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi. Daha sonra başlayan çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, “Şu anki süreçteyse trenin elektromekanik test süreci aşamasına geçilmiştir. Durak çelik konstrüksiyonları tamamlanmış olup belediyemizce teslim alınmıştır. Çevre düzenlemelerine müteakip montajı yapılmaktadır. Mevcut hat üzerinde 4 adet durak bulunmaktadır. Vagonlar bölgede özel olarak görevlendirilen güvenlik personeli ve bakım elemanları tarafından korunmakta ve kollanmaktadır. Trenin herhangi fiziki bir kusuru yoktur” denildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi.

“MECBURİ ARA VERDİK”

“Projeyi üstlenen müteahhit firmayla sözleşme süresi de devam etmektedir. Hat üzerinde bulunan Hasbahçe'deki Ramazan etkinliklerinin oluşturduğu araç ve yaya trafiği yoğunluğu sebebiyle, çalışmalara belirli zamanlarda mecburi ara verilmiştir. Bu verilen aralar neticesinde ilgili firmaya sözleşmede belirtilen tarihe ek olarak süre ilave edilmiştir. Trenin çürümeye terk edildiği iddiası kesinlikle yanlıştır. Herhangi bir çürüme, eskime söz konusu dahi olamaz. Trenin kullanım ömrü onlarca yıl öngörülmektedir. Trenimiz ilk günkü gibi kullanıma hazır şekilde hizmet vereceği günü beklemektedir.”

“YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA ÜRETİLEN TRENİMİZ…”

Açıklamanın devamında, “3 kilometrelik hat üzerinde 2 vagon ve 2 lokomotiften oluşan nostaljik görünümlü, tarihte Haliç Karadeniz Sahra Hattı'nın Kağıthane Treni olarak bilinen trenimiz tamamen yerli ve milli imkanlarla Türk mühendisler tarafından Ankara Polatlı'da üretilmiştir. Nostaljik görünümüne karşın çevre dostudur. Güneş enerjisiyle destekli çalışmaktadır. Sıfır emisyon ile karbon salınımı yapmamaktadır. Yeşil adım kriterlerine uygundur. Şatafat, gösteriş ve abartıdan uzaktır. Tüm raylı sistem güzergahı kavşakları, trafik geçişleri hariç bordürlerle ayrılmıştır. Güvenliği riske atıcı hiçbir problem bulunmamaktadır. Yanı sıra Tarihi Dekovil Hattı, ilçe tarihi açısından önemli bir yere sahiptir” ifadeleri kullanıldı.

“ÇOK KISA ZAMANDA RAYLARA ÇIKACAK”

Son olarak, trenin tarihi gelişimine değinilen açıklamada, “Tarihte Kağıthane treni olarak da bilinen bu trenle Kurtuluş ve Dünya Savaşı dönemlerinde Anadolu'ya silah ve kömür taşınmıştır. 100 yıl aradan sonra unutulmaya yüz tutmuş bu kültür mirasımızı yeniden gün yüzüne çıkararak, genç nesillere armağan edeceğiz. İlçemizin kültür ve tarihinin bilinmesine katkısı büyük olacaktır. Hepsinden önemlisi böylesi bir proje Türkiye'de ilk defa uygulanmaktadır. Bu nedenle bu girişimin engellenmesi yerine desteklenmesi gerekmektedir. Kağıthane Treni çok kısa bir süre sonra tarihte olduğu gibi yine raylara çıkacak ancak bu defa İstanbul'umuzun ulaşım, kültür ve turizmi için çalışacaktır” denildi.