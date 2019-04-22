Son dakika… Kağıthane’de bina çöktü!

Kağıthane’de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından tahliye edilen 4 katlı bina çöktü.





Kağıthane’de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından tahliye edilen 4 katlı bir bina çöktü. Çağlayan Mahallesi Akıcı Sokak’ta bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle istinat duvarının üst sokağındaki binalar tahliye edildi. Boşaltılan binalardan biri toprak kayması sonucu çöktü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşte yıkılan binanın çökme anı

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