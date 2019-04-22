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Son dakika… Kağıthane’de bina çöktü!

Kağıthane'de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmeyle birlikte üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayarken, binalardan bir tanesi çöktü. Valiliği istinat duvarının çökmesiyle ilgili çevredeki 10 binanın boşaltıldığını açıkladı.

14:17 -
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Son dakika… Kağıthane’de bina çöktü!

Kağıthane’de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından tahliye edilen 4 katlı bina çöktü.

Kağıthane’de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından tahliye edilen 4 katlı bir bina çöktü. Çağlayan Mahallesi Akıcı Sokak’ta bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle istinat duvarının üst sokağındaki binalar tahliye edildi.  Boşaltılan binalardan biri toprak kayması sonucu çöktü.  Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşte yıkılan binanın çökme anı

 

AYRINTILAR GELİYOR…

Son güncelleme: android-time 15:22 22.04.2019
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