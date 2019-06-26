Kemal Kılıçdaroğlu: Doğrusu ben de bu kadar beklemiyordum! Son dakika haberleri

İstanbul seçiminde ‘demokrasi destanı' yazıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bizim tahminimizin çok üzerinde oldu” dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bir demokrasi destanı yazıldığını vurguladı ve vatandaşın tarafsız bir cumhurbaşkanı istediğini vurgulayarak, siyasi partilere ‘tek adam rejimini kaldıralım' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında şu değerlendirmelerde bulundu:

KAZANAN DEMOKRASİ: Kazanan sadece İmamoğlu değildir. Kazanan Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Adalet Yürüyüşü'nde Maltepe'ye geldiğimizde gazeteciler ‘Bundan sonra ne olacak' diye. ‘Maltepe bir duvar var. O duvarı yıkma zamanı gelecek' diyordum. O duvarı büyük ölçüde parça parça yıktık.

BU YANLIŞTAN DÖNELİM: Tek adam rejimi felaket, yoksulluk getirdi. Partilere çağrımdır, getirin kanunu. Tek adam rejimini kaldıralım güçlü bir demokratik sistem kuralım.

TAHMİNLERİN ÖTESİNDE

Kılıçdaroğlu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazetecilerle de bir araya geldi. Seçimin demokrasi şölenine dönüştüğünü belirterek, “Doğrusu 100-300 bin arasında fark bekliyordum, ama fark 800 bini de geçti. Bizim tahminimiz ve beklentilerimizin de üzerinde oldu” dedi. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimali konusundaki soruya ise, “Bunun şu an konuşulması Ekrem Bey'e zarar verir” yorumunu yaptı.

CHP liderinden başkanlara 7 KURAL

Vatandaşları inançları, kimlikleri ya da yaşam tarzları itibarıyla ayırmayacaksınız.

Hizmeti belli kişiler, zümreler, akrabalar, yandaşlar için değil halk için yapacaksınınız.

Beldenizde yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Özellikle dezavantajlı gruplar ve kadınlar lehine karar alacaksınız.

Yoksullara yardım yaparken insan onurunu koruyacak, ailenin ya da kişinin yoksulluğunu asla teşhir etmeyeceksiniz.

Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz… Bu aynı zamanda “israfla mücadele” demektir.

Belediyede yönetici atamalarında liyakata mutlaka uyacaksınız.

Belediyeyi mutlaka “adaletle” yöneteceksiniz. Hakkı, hukuku, adaleti her ortamda savunacaksınız.

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