Kılıçdaroğlu: Erkekler müjde kürkte vergi sıfırlandı

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti;

“En büyük işsizlik varlık kuyruğu oldu. Türkiye bir yangın yeri. Hanelerde huzursuzluk var. Halkın ferasetine güvenerek çözmemiz lazım.

İşbirliği, belediye yönetimiyle çok önemlidir. Belediye başkanımızdan seçildiği zaman bütün vatandaşlarımıza eşit hizmet götürmesini istiyorum. Ak Partili kardeşlerimize de sesleniyorum, sen de sandığa giderken elini vicdanına koy ve oy ver kardeşim.

Bu bir yerel seçim. Bir belediye başkanı çalışıyorsa, hesabını veriyorsa ona destek vermek lazım.

Türkiye bir ekonomik krizin ortasındadır. Her yerde kriz var Saray’da kriz yok. Yazlık, kışlık sarayın var. Uçan sarayın var. Yetmiyor mu Allah aşkına.

Bizler kendi ülkemize kendi demokrasimize sahip çıkmak zorundayız. 3 bin kişilik koruma ordusu ile gezenler halkla yan yana gelemezler.

Elektriğin düğmesine bastığınız anda 4 çeşit vergi ödüyorsunuz. Nereye gidiyor bu paralar? Sandığa gideceğiz oylarımızı ya saraydan yana ya halktan yana kullanacağız. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Vergi yükü var diyorum, erkeklere bir müjde vereyim. Kürkte vergi sıfırlandı. Suda vergi var, kefende vergi var… Kürkte vergiyi sıfırladılar niçin. Saray sosyetesinin kürke ihtiyacı var.”