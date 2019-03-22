Kılıçdaroğlu Ordu’da

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Adıgüzel herkesin oyunu almak istiyorum dedi. Toplumu ötekileştirmek kabul edilemez. Toplumun yarısı terörist. Vatandaşı A partili, B partili diye ayırmak doğru mu değil! Hepimiz aynı otobüsteyiz.

Vatanını seven, insanını seven herkes vatanseverdir. Ne seçeceğiz? Muhtar, belediye meclis üyesi, belediye başkanı seçeceğiz. Sanki yalın kılıç savaşa gidiyoruz. Böyle bir atmosfer yaratıyorlar.

Sizler toplumun kanaat önderlerisiniz. Sorumluluklarınız var bu yüzden bu toplantıları önemsiyorum. Muhtarın sorumluluğu var. Vatandaşın derdi varsa kapısı açık olan kim muhtar. Muhtar demokrasinin temel taşıdır. Bu topraklarda yapılan ilk seçim 1800’lerde yapılan muhtarlık seçimleridir.

‘MUHTARLAR SORUNLARI EN İYİ BİLENLERDİR’

Sayın başkan, seçileceğinize inanıyorum bu topraklarda birlikte yönetmeyi etkin kılacaksınız. Muhtarlar sorunları en iyi bilenlerdir. Vatandaş gelir sorunlarını muhtara anlatır.Sosyal yardım yaparken yardımı muhtarlar aracılığı ile yapacaksınız.

‘ESNAFLIK TARİHE KARIŞIYOR’

Esnaf devlete yük olmaz, tam tersine vergi verir, istihdam sağlar. Esnaflık tarihe karışıyor. Büyük AVM’ler kuruldu. Bu esnafın da evine ekmek götürmesi lazım. Esnafı bu konuma sokan siyasi partiye esnaf gitti oy verdi. Esnaf kardeşimin de biraz uyanması lazım. Niye stopaj kaldırılımıyor? Kaldırılmasını isteyen biz, kaldırılmasın diyen kim iktidar! Olmaz bu seçimde düşünerek sandığa gideceğiz

‘O KUYRUK VARLIK KUYRUĞU OLSA İLK SEN GİRERSİN’

17 yıldır bir iktidar yönetiyor bu ülkeyi. Geçiyorum tüm sorunları 17 yıldır bir fındık sorunu çözülmez mi? Bademin yüzde 96’sı ithal ediliyor, yakında fındıkta da aynı tabloyla karşılaşırsanız şaşırmayın. Vatandaş fındığını sattıktan sonra fiyat açıklanıyor! 17 yıldır bu ülkeyi getirdikleri nokta soğan kuyruğudur. Kusura bakmayın sizin aklınızla dalga da geçiyorlar. Kuyruklara varlık kuyruğu diyorlar. Ya ben seni bilmiyor muyum o kuyruk varlık kuyruğu olsa ilk sen girersin

‘CUMHURİYET TARİHİNDE VATANDAŞINDAN BU VERGİ TOPLAYAN YOK’

Vatandaştan tam 2 trilyon dolar vergi topladılar. Cumhuriyet tarihinde vatandaşından bu kadar vergi toplayan yok. 500 milyar dolar borcu var bu devletin. 70 milyar dolara fabrikaları sattılar. Gelinen durum ortada.Ülkücü arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Tank palet fabrikası satılıyor bu devletin silahlarını üreten fabrikası satılıyor bunu bir tek ben mi söyleyeceğim. Devletin sırları ya satılan. O fabrikada nasıl üretim yapıldığını hiçbir yabancı devlet bilmez. Şimdi Katar ordusuna veriyoruz. Yüzde 49,9’u veriyoruz.

Bu 20 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi, Resmi Gazete. Diyor ya biz bu fabrikayı satmadık diyor ya işte kendi imzası. MSB 1. Ana bakım yönetimindeki fabrikanın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına deniyor. İşletme hakkının 25 yıllığına verilmesine karar verilmiştir. Kimin imzası var Recep Tayyip Erdoğan.

Ülkücü arkadaşlarıma güveniyorum, AK Partili vatandaşlarıma da sesleniyorum. Silah fabrikası o ülkenin namusudur, sahip çıkın.

‘BU KATAR AŞKI NEREDEN GELİYOR’



Bakın bazı gazeteler yazmıyor. Tank Palet fabrikasında çalışanlar tayin dilekçesi verdiler. Niye verdiler, buradaki bilgileri yabancı bir orduya vermenin vebalini taşıyamam diye verdiler. Bu Katar aşkı nereden geliyor Allah aşkına!