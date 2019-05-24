Kılıçdaroğlu: YSK kendisini yok saymıştır

CHP’de 19 Mayıs 1919’un 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalar dün Ankara’da yapılan bir dizi etkinlikle son buldu. Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Türkiye’nin 81 ilinden gelen ve Selanik’ten getirilen topraklara birlikte Genel Merkez bahçesine 100. yıl onur çınarı dikimi gerçekleştirildi.

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HANGİ GEREKÇELİ KARAR?

Gençler tarafından coşkuyla karşılanan Kılıçdaroğlu, gençlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Dikim töreninin ardından gazetecilerin YSK’nin İstanbul seçiminin iptaline ilişkin kararın gerekçesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Hangi gerekçeli karar? YSK o kararıyla kendisini yok hükmünde saymıştır” diye konuştu. CHP’de 19 Mayıs’ın 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler 81 ilden gelen sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen Anıtkabir ziyaretiyle son buldu.

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CHP Genel Merkezi’nde “Karanlıktan Aydınlığa, Atatürk Gibi Düşünmek” adlı panel gerçekleştirildi. Okçukluk, cimnastik, futbol, voleybol, karakucak güreş, halk dansları, satranç, basketbol ve atletizm alanında temsili gösteriler ve karşılaşmalar gerçekleştirildi. Genel merkez bahçesinde ayrıca halk oyunları gösterileri de yapıldı.

“BİZE DÜŞEN BAŞKA BİR GÖREV VAR”

Panelde bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İsmet İnönü’nün Türkiye’yi çok partili hayata geçirerek demokrasi devriminin altına imza attığını, Bülent Ecevit’in ise sosyal demokrasi devrimini Anadolu’ya getirdiğini belirterek, “Bize düşen başka bir görev var. Dördüncü büyük devrimi, özgürlükçü demokrasi devrimini gerçekleştirmek. Şunu bilmeyenler çok iyi bilsin, biz tek adam rejimini savunan değil, onu yerle yeksan edenleriz. Biz başbakanlık koltuğunu demokrasi uğruna feda edenleriz” dedi.