Kılıçdaroğlu’na saldırıyı öven başkan yardımcısı kovuldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişiminde bulunulmuş, Osman Sarıgün isimli bir şahıs Kılıçdaroğlu’na yumruk atmıştı.

SALDIRIYI ÖVEN PAYLAŞIM YAPILMIŞTI

Konya’nın AKP’li Karatay Belediyesi’nin sosyal medya hesabından ise saldırıyla ilgili Osman Sarıgün’ün fotoğrafıyla birlikte “Artık bizim de Ankara'da bir dayımız var” paylaşımı yapılmıştı. Belediye sayfasında 36 dakika kalan ve ardından silinen paylaşım ile ilgili Karatay Belediyesinin AKP’li yeni başkanı Hasan Kılca harekete geçti.

ÖNCE SOSYAL MEDYA HESAPLARI ELİNDEN ALINDI ARDINDAN KOVULDU

Yeni Başkan Kılca’nın talimatıyla, paylaşımı yapan Baran'ın elinden sosyal medya yetkisi alındı. Daha sonra da Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baran’ın görevine son verildi. Baran uzun yıllardır belediyede başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.