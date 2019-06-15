Kılıçdaroğlu’nun yürüdüğü yola gübre döken mahkum özür diledi

CHP Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü sırasında yola hayvan gübresi döken ve başka bir suçtan cezaevinde bulunan İlhami Çelik’i ziyaret etti.

“ATV VE A HABER’İN KIŞKIRTICI HABERLERİNDEN ETKİLENDİM”

Çelik’i özür dilemesi üzerine cezaevinde ziyaret eden CHP’li Yüksel Mansur Kılınç şu açıklamayı yaptı;

“2 Haziran 2019 Pazar günü yapılan ve yaklaşık 30 dakika süren görüşmede İlhami Çelik, hangi kışkırtmalardan etkilenerek eylemi gerçekleştirdiklerini tüm ayrıntılarıyla anlatmıştır. Pişman olduğunu belirten İlhami Çelik eylemi ATV ve A Haber'de Adalet Yürüyüşünü ve Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan kışkırtıcı haberlerden etkilenerek gerçekleştirdiğini, pişman olduğunu, özür dilediğini ifade etti.”

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu’nun, 15 Haziran 2017’de Ankara'dan İstanbul’a başlattığı yürüyüşün 13’ncü gününde, Düzce dinlenme noktasına kamyon ile hayvan gübresi dökülmüştü. AJANSLAR