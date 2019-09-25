KYK yurdu açılmayınca öğrenciler sokakta kaldı

Yeni akademik yılın açılmasıyla birlikte Konya Selçuk Üniversitesi'nin kazanan öğrenciler, kayıt oldukları Cihanbeyli Kredi Yurtlar Kurumu'na getirdi. Yurdun kapalı olduğunu gören aileler, yurdun önünde toplanarak açıklama yaptı.

“BİZE OKULLA BİRLİKTE YURDUN DA AÇILACAĞI SÖYLENDİ “

Çocuklarını yurt açılmadığından dolayı gönül rahatlığıyla bırakıp gidemediklerini belirten bir öğrenci velisi, “İlçede yurt olduğu söylendiği için güvenle buraya geldik. Bize yurdun okulla birlikte açılacağı söylendi. Şu an mağdur edildik” dedi.

“YURT GEÇEN SENE ÖĞRENCİ YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI KAPATILDI”

Selçuk Üniversitesi Cihanbeyli Meslek Yüksek Okulu Muhasabe Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Murat Yazar, yurdun geçen sene öğrenci yetersizliğinden dolayı kapatıldığını aktardı. Yazar, “Bu yıl kayıt yaptıran öğrenci sayısı artınca yurdun açılacağı söylenmişti. Yurdun kapatılması ile apart fiyatları da zamlandı.Ailelere yurdun açılacağı söylenmiş onlar da buna güvenerek gelmişler” diye konuştu.