KYK yurdu açılmayınca öğrenciler sokakta kaldı

Yeni akademik yılın açılmasıyla birlikte Konya Selçuk Üniversitesi'nin kazanan öğrenciler, kayıt oldukları Cihanbeyli Kredi Yurtlar Kurumu'na getirdi. Yurdun kapalı olduğunu gören aileler, yurdun önünde toplanarak açıklama yaptı.
Çocuklarını yurt açılmadığından dolayı gönül rahatlığıyla bırakıp gidemediklerini belirten bir öğrenci velisi, “İlçede yurt olduğu söylendiği için güvenle buraya geldik. Bize yurdun okulla birlikte açılacağı söylendi. Şu an mağdur edildik” dedi.
Selçuk Üniversitesi Cihanbeyli Meslek Yüksek Okulu Muhasabe Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Murat Yazar, yurdun geçen sene öğrenci yetersizliğinden dolayı kapatıldığını aktardı. Yazar, “Bu yıl kayıt yaptıran öğrenci sayısı artınca yurdun açılacağı söylenmişti. Yurdun kapatılması ile apart fiyatları da zamlandı.Ailelere yurdun açılacağı söylenmiş onlar da buna güvenerek gelmişler” diye konuştu.