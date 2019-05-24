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Mansur Yavaş: Yakında açıklayacağım hepiniz göreceksiniz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Yetkilerimi almaya kalktılar vermedim, şirketlerle bunların neler yaptıklarını yakında açıklayacağım, hepiniz göreceksiniz' dedi.

13:02 -
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Yavaş dün akşam katıldığı bir iftar programında konuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde oldu bittiyle yetkilerinin elinden alınmasına karşı koyan Yavaş, ‘Neden bu şirketlerin yönetimlerini vermek istemiyorlar diye sormamız lazım. Bunları yakında açıklayacağız, şirketlerle bunların neler yaptıklarını hepiniz göreceksiniz.

1 KATRİLYONLUK İHALE 188 MİLYON TL’YE

Bu kaynakları bırakmak istemiyorlar, alışmışlar. 2016-2017 yılında yılda 1 katrilyona gerçekleştirilen ihaleyi açık şeffaf ve internetten yayınlama suretiyle bütün dünyanın izleyeceği şekilde ilan ederek yayınladık. Onların 1 katrilyona yaptıkları ihaleyi biz bu yılın fiyatıyla 188 milyon liraya tamamlamış olduk. Bu nedenle bırakmak istemiyorlar. İnşallah bunlarla ilgili net rakamları kamuoyuyla paylaşacağız. Ben İstanbul’da inşallah daha fazla başarı bekliyorum ve Ekrem İmamoğlu kardeşimi de sizlere emanet ediyorum’ diye konuştu.

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Son güncelleme: android-time 13:06 24.05.2019
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