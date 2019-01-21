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Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu ne zaman açılacak?

Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. İstasyona gelenler otobüslerle Üsküdar'a götürülüyor. Peki Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu ne zaman açılacak?

13:59 -
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Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle Marmaray seferlerinde düzenleme yapıldı. İstanbul’da Söğütlüçeşme- Gebze ve Halkalı-Kazlıçeşme Banliyö hatlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında, Marmaray hatları ile entegrasyon çalışmalarının yapılması için Ayrılık Çeşmesi İstasyonu bugünden itibaren kapatıldı. Vatandaşlar, Ayrılık Çeşmesi- Üsküdar arası yolculuklarını, İETT otobüsleri ile ücretsiz olarak yapmaya başladı. İstasyon yaklaşık 1,5 ay kapalı olacak. DHA

 

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Son güncelleme: android-time 15:16 21.01.2019
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