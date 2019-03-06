Marmaris, termal kent olabilir

Muğla, Marmaris'te yıllar süren araştırmalar sonucu sıcaklığı 42 dereceye varan ve mineral bakımından oldukça zengin termal su tespit edilmişti. Hatta bulunan termomineralli suyun, hem banyo kürü hem de içilmek üzere kullanılabildiği ortaya çıkınca Marmaris'te ilk kez 5 yıldızlı bir otel kaplıca otel unvanını almıştı. Yapılan araştırmalar neticesinde termal suyun debisinin daha yüksek olduğu alanlar belirlendi. Termal Su Proje Danışmanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz ‘Marmaris bir termal kenti haline gelebilir” dedi.

YILDA 12 AY TURİST DEMEK

Termal kaynağın ilçedeki tüm otellere kış turizminde yetecek kadar kaynağın olduğunu belirten Hakan Beyaz, şöyle konuştu; “Biz, geçimini Marmaris'ten sağlayan esnaf ve turizmcilerin yıllardır özlemini duyduğu yaz – kış 12 ay turist arzusunun gerçekleşmesinde bir başlangıç. Şifa bulma amacıyla kaplıcalara koşan yerli ve yabancı insanlara da bir umut olabilecek önce bir gelişme”

Bütün veriler kanıtlandı

Beyaz, Marmaris'e ait bu sıcak ve mineralli suyun başta romatizma, eklem ağrıları, solunum yolları rahatsızlıkları, sedef tipi deri, cilt problemleri, genital hastalıklar ile kanser gibi günümüzün ölümcül illetine iyi geldiği ve tedavi edici olduğunu belirterek “İstanbul Tıp Fakültesi Balneoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Uluslararası ve Türkiye Kaplıcalar Başkanı Sn Prof. Dr. Zeki Karagülle tarafından raporlandı. Raporda suyun banyo kürleri halinde kullanılması yanında içilmesinin de gerekliliği özellikle vurgulandı” ifadelerini kullandı.