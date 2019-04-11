Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Hava sıcaklığı artıyor, o illerde sağanak yağışa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Antalya’nın kuzey ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Hakkâri, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güney ve doğu, Şırnak ve Siirt'in doğu ilçeleri ) devam eden sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı yerlerde meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 21°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 13°C, 19°C

Çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 19°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 15°C

Çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 20°C

Çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 21°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 11°C, 21°C

Çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Antalya’nın kuzey ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 14°C, 22°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 7°C, 19°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 16°C

Çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANKIRI 3°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 15°C

Çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS 4°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 5°C, 20°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 11°C, 16°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz ile yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

BAYBURT 1°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 21°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KARS -1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

MUŞ 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 20°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu