Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Sıcaklık artacak, yağışlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA 16°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 28°C

Az bulutlu

DENİZLİ 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 8°C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 26°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık