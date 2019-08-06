Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Sıcaklık artacak, yağışlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA 16°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 28°C
Az bulutlu
DENİZLİ 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 26°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık