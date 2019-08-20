Meteoroloji’den yine sağanak uyarısı! Yurtta hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerine kadar Türkiye’nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’de Toroslar ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova ile Bursa’nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla İç Ege’nin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Sinop, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akşam saatlerinden itibaren Amasya, Çorum çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BAYBURT °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık