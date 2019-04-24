Metrobüste mide bulandıran olay

Dün saat 17.00 sıralarında metrobüsle Avcılar yönünde giden bir kadın oturduğu koltuğun yanında ayakta duran adamdan rahatsız oldu ve çantasını adamla kendisi arsına koydu. Durumun metrobüsün kalabalık olmasından kaynaklandığını düşünen ancak bir süre sonra temasın kasıtlı olduğunu fark edin kadın çantasını kaldırdığında adamın fermuarının açık, cinsel organın dışarıda ve pantolonunun ıslak olduğunu gördü.

Duruma tepki gösteren kadın, adama vurarak yanından uzaklaştırdı. Metrobüsteki diğer yolcuların desteği ile kaçması engellenen ve adının F.Ö. olduğu öğrenilen şahıs araçtan indirildi. Kaçması engellenen şahıs daha sonra olay yerine gelen polislere teslim edildi. Gözaltına alınarak karakola götürülen tacizcinin üzerindeki pantolondan örnek alınması istendi. Dün akşam gözaltında tutulacak olan tacizci bugün mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Tacize uğrayan kadın ise bir yandan tacizciye tepki gösterirken bir yandan da cep telefonu ile yaşananları kaydetti. Tacizciye tepki gösteren kadın sakin olmasını isteyen yolculara ve ‘ben bir şey yapmadım diyen tacizciye, “Sakin olmayacağım. Böyle şerefsizler rahat rahat metrobüslere binip kadınları taciz edemeyecekler. Ben susmayacağım sen utanacaksın” diyerek tepki gösterdi.