Mickey Mouse karakterini oluşturan karikatürist kimdir?

Hadi Ailece ipucu sorusu yayınlandı! Ailece hadi bugün 19.30’da! İpucu şöyle geldi: “Bugün sizlere dünyanın en ünlü yapım şirketi ile ilgili bir soru hazırladık sevgili hadiciler. Farelerden korkmasına rağmen “Mickey” ismini verdiği bir farenin çizimleri sayesinde Mickey Mouse karakterini oluşturan karikatürist, kurduğu prodüksiyon şirketi ile gün geçtikçe büyümeye devam etmiştir. Sizce kimden bahsediyoruz?”

MİCKEY MOUSE KARAKTERİNİ OLUŞTURAN KARİKATÜRİST KİMDİR?

CEVAP: WALT DİSNEY





Walter Elias Disney, 5 Aralık 1901’de Hermosa, Şikago, Illinois, ABD’de Flora Disney ve Elias Disney’in oğlu olarak doğdu.

14 yaşındayken katıldığı sanat kursunda çizim yapmaya başlayan Disney, bir yandan okula, bir yandan da Chicago Sanat Enstitüsü’ne giderken 16 yaşında eğitimini yarıda bıraktı ve ambulans şoförü olarak orduya yazıldı. 1919 yılına kadar Fransa’da Kızıl Haç’ta çalıştıktan sonra Amerika’ya döndü.

Ülkesine döndükten sonra çizim yapmaya devam eden Disney, karikatürlerini çeşitli gazetelere götürüp yayınlatmaya çalışıyordu. O dönemde karikatürlerini beğendiremeyen Disney, kilisesinin etkinliklerinin resmini çizmesi için bir rahipten teklif aldı ve küçük bir ücret karşılığında çalışmaya başladı. Aynı zamanda çalışması ve kalması için ona kilise içinde bir oda verildi.

Bu kilisedeki odasında yaşarken odada bir de fare vardı. Bu fareden her ne kadar korksa da, ona Mickey ismini taktı ve onu çizmeye başladı. Bu çizimler, ona dünyanın en ünlü yapımcısı olma fırsatını sağlayan Mickey Mouse çizimleriydi.

Mickey Mouse ile başlayan serüven, kardeşiyle kurdukları prodüksiyon şirketi ile büyüdü. Miki Mouse’u, kız arkadaşı Mini Mouse izledi; ardından Pl, neşeli tavşan Oswald ve diğer ünlü Walt Disney karakterleri geldi.

1923’de Hollywood’a gelmesi ve amcasının garajında stüdyo açmasıyla animasyona yönelme kararı alan Disney’in ilk hayata geçirmeyi planladığı çizgi film ise neredeyse yarısını tamamlamış olduğu küçük bir kız ve beraberindeki animasyon karakterlerden oluşan “Alice Harikalar Diyarı” idi.

1930’lu senelerde Disney, bir dizi başarılı çizgi filme imza attı. Bir buçuk milyon dolarlık dev bir yatırım olan “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” 1938 yılında gösterime girdi.

Disney, 1955 yılında California’da, Los Angeles’ta ilk Disneyland eğlence parkını açtı.

Walt Disney, 15 Aralık 1966’da Burbank, Kaliforniya, ABD’de 65 yaşındayken gırtlak kanserinden yaşamını yitirdi.

Vasiyeti üzerine 17 Aralık 1966 tarihinde cenazesi yakıldı ve külleri Kaliforniya’daki Forest Lawn Anıt Mezarlığı’na gömüldü.