Milli Piyango sonuçları belli oldu! 19 Mayıs MPİ sıralı tam liste…

Milli Piyango sorgulama sayfasına ulaşmak isteyen vatandaşlar MPİ sıralı tam listesini araştırıyor. Şansını deneyerek biletini alan vatandaşlar kendilerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak ediyor. 19 Mayıs Milli Piyango tarihli kazanan bütün numaralar haberimizde yer alıyor. 19 Mayıs tarihli kazanan bütün biletler aşağıdaki listede bulunuyor. Ayrıca aşağıdaki linke tıklayarak MPİ biler sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

19 MAYIS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE SIRALI TAM LİSTE

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA

5000000 TL ikramiye kazanan numaralar

540012

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

022223 031580 032266 039292 059603 060655

063923 091623 094432 121436 129400 152894

160043 181325 185517 200694 213250 223272

223558 236224 239484 253894 254074 255119

290421 294016 301291 308428 322285 347708

381024 393297 396861 446994 453462 456322

459058 467628 477496 490900 494927 496588

507032 565515 585585 631423 636129 642043

647899 693463

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

00594 00703 01608 02128 02144 02472

02529 03619 06102 08114 08468 11411

11523 11745 13363 14371 15015 17903

18467 21054 21978 23088 23109 23845

25146 25780 26711 28282 28427 33956

34002 34069 34195 34499 36997 37937

38265 39198 39440 40731 41271 41929

43103 47790 48288 49628 50085 50693

52270 53630 53750 53969 55712 57256

58016 59075 59925 59975 60858 61181

62033 62087 62167 62847 64510 64889

65159 66640 68513 68894 69590 70035

72142 73931 74639 76878 77647 79576

80563 80609 80736 81191 82146 82351

83664 83707 85899 86147 86582 89318

89751 90424 90572 92444 92760 96175

97770 98460 99375 99952

Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

0158 0591 0897 1406 1535 2000

2969 3206 3340 3416 3484 4327

4561 4658 5156 5231 5954 6244

6891 7104 7255 7630 8064 8084

8171 8687 8689 8776 9722 9975

Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar

005 030 057 124 370 429

461 491 552 575 679 688

Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

09 40 60 62 65 87

90

Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar

1 9

5000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

040012 140012 240012 340012 440012 500012

510012 520012 530012 540002 540010 540011

540013 540014 540015 540016 540017 540018

540019 540022 540032 540042 540052 540062

540072 540082 540092 540112 540212 540312

540412 540512 540612 540712 540812 540912

541012 542012 543012 544012 545012 546012

547012 548012 549012 550012 560012 570012

580012 590012 640012

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MİLLİ PİYANGO HAZİRAN’DA İHALEYE ÇIKIYOR

Türkiye Varlık Fonu’nun Genel Müdürü Zafer Sönmez gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sönmez Milli Piyango’nun satışında yeni bir formül bulunduğunu belirterek İddaa gibi işletme hakkının devri yöntemiyle Milli Piyango için Haziran ayında ihaleye çıkılacağını söyledi.

Sönmez Milli Piyango’ya özellikle yabancı şirketlerden çok büyük bir ilgi olduğunu söylerken, “Bizim adımıza işletme hakkını devir için öncelikle 10 yıllık bir süreç düşünüyoruz. Dünyanın bu konudaki tüm dev şirketleriyle şubat ayından beri görüşüyoruz. Müthiş bir ilgi var, Türkiye'ye girmek ve bu işi yapmak için can atıyorlar. Çünkü ilk defa doğru modelle piyasaya giriliyor. Türkiye'de örneği İddaa. Devlet bunu satmadı ve gelirini alıyor. Biz de İddaa'nın aynısını yapacağız. Milli Piyango'nun net gelirinin Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranını yüzde 0.1'den 1-2'ye kadar çıkarma potansiyelimiz var. Bu, şu anki 3.5 milyar liralık gelirin katlanması demek” dedi.

2015 yılında Milli Piyango özelleştirilmiş fakat ihaleyi kazanan şirketin parayı zamanında yatıramaması nedeniyle ihale iptal olmuştu.

‘VARLIK FONU BÜYÜK BİR PROJEYE ORTAK OLACAK'

Davet usulüyle teklifleri alacaklarını söyleyen Sönmez, bahis, şans oyuncularında uzmanlığı olan ve belli bir ciro kriterini karşılayan şirketlerin bu işin en az yüzde 51'ini alması gerektiğini, geri kalan yüzde 49 için şirketin konsorsiyum yapabileceğini belirtti. Sönmez öte yandan Varlık Fonu’nun cari açığı azaltacak çok büyük bir projeye ortak olmaya hazırlandığının bilgisini verdi.