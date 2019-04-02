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MSB: Anıtkabir’deki tören usule uygun değildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Anıtkabir'de düzenlenen bütün törenlerin "Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine" uygun olarak icra edildiği belirtildi.

19:28 -
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MSB: Anıtkabir’deki tören usule uygun değildi

Açıklamada, “Bugün Anıtkabir’de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Anıtkabir’de icra edilen törende, katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edildiği, konuya ilişkin ilgili personele uyarıda bulunulduğu bildirildi.

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Ekrem İmamoğlu ise yaptığı açıklamada, Anıtkabir Özel defterine ‘'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'' olarak imza atmasını ‘'İstanbul’un her köşesine üç gündür afiş asan anlayışa karşı, gerçek kazananın kim olduğunu göstermek için onu yazdım. İnancım da bu yöndedir'' diye açıkladı.

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Son güncelleme: android-time 19:29 02.04.2019
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