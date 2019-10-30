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Öğretmenleri kızdıran menü

Özel bir işletmeye verilen Bursa Öğretmenevi’nin çay bahçesinin fiyatlarındaki artış öğretmenlerin tepkisine neden oldu. Öğretmenler, kiranın düşük olmasına rağmen fiyatların yüksek olduğunu savundu

Ali Ekber ERTÜRK
06:30 -
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Öğretmenleri kızdıran menü

Bursa Öğretmenevi'nin içinde bulunan çay bahçesi özel bir işletmeye kiraya verildi. İşletme yeni bir fiyat listesi düzenleyerek yiyecek ve içeceklere zam yaptı. Yeni fiyat listesi ile bir bardak çayı 2.5 liradan, kahve 6 liradan satılmaya başlandı. Öğretmenler, çay bahçesini MEB'in işlettiği dönemde buradan ekonomik fiyatlarla yararlanıyordu. Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona “Çok ucuza kiraya verildi, astronomik fiyatlar konuldu. Öğretmenevine ait olduğuna dair ibare bulunmayan bu mekan, öğretmenevinden bağımsız, tamamen ticari amaçlı bir işletme olarak hizmet veriyor. 300 metrekarelik bu alanın kiraya verilmesi aşamasında emsalleri üzerinden piyasa araştırması da yapılmadı” dedi.

Yiyecek ve içeceklerdeki fiyatların bir anda yükselmesi öğretmenleri kızdırdı.

Son güncelleme: 00:59 30.10.2019
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