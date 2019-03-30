Ortak akılla yöneteceğiz

ADAYLAR ANLATIYOR

Muğla'dan belediye başkanlığı için aday olan Behçet Saatcı halkan gördüğü destek için minnettar olduğunu söyledi. Saatcı, “İlçelerde seçilen 13 belediye başkanı, benim en yakın çalışma arkadaşlarım olacak. Muğla'yı üniversitemizin de desteğini alarak, bilimin ışığında, sivil toplum kuruluşları ve halkımızla birlikte yöneteceğiz. ‘Ben yaptım oldu' zihniyetinin Muğla'yı nasıl küstürdüğünü gördük, yaşıyoruz. Bodrum'u, Milas'ı, Marmaris'i, Fethiye'yi seçilmiş belediye başkanından iyi kimse bilemez. Soracağız, dinleyeceğiz ve sorunları ortak akılla birlikte çözeceğiz” dedi. Seçildikten sonra da hiçbir partiye geçmeyeceğini ve yoluna bağımsız devam edeceğini vurgulayan Saatcı, “Şimdi tırnaklarımızla kazıyacağız. Hem yol açıp, hem yol yürüyeceğiz. Halkımızı yanımıza alacağız” dedi.