Otobüsten düşün genç kız hayatını kaybetti… Kan donduran görüntüler

Kocaeli’nin Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Dilovası’nda yaşayan Günay Gönülaçar, Gebze’ye gitmek için Y.K.’nin kullandığı halk otobüsüne bindi. Gebze’ye geldikleri sırada bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen Günay Gönülaçar, otobüs durağa yaklaşırken yerinden kalkıp ön kapıya doğru ilerledi.

Otobüsün güvenlik kamerasına da yansıyan acı olayda; şoför Y.K.’nın durağa yanaşıp durmadan aracın kapısını açtığı, Günay Gönülaçar’ın da otobüsün durmasını beklemeden kendini aşağı bıraktığı görüldü. Görüntülerde; Günay Gönülaçar düştükten sonra panik olduğu gözlenen şoför Y.K.’nın “Acele etme de dedim. Gerizekalı…” demesi dikkat çekti.

TÜM YOLCULAR SEFERBER OLDU AMA…

Olay sonrası araçta bulunan yolcular aşağı inerek yaralanan genç kıza müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekibi de Gönülaçar’ı hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz kız hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Y.K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.