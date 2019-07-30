Palalı Sabri’den kuzenine kanlı pusu

Şişli'de işlettiği gece kulübünden 4 Temmuz günü saat 05.30 sıralarında çıkan Ziver Çelebi (33) Feriköy'deki evinin önünde aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla Ziver Çelebi yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. Ziver Ç. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelileri tespit ederken, Ziver Çelebi ifadesinde kendisini husumetli olduğu Sabri Çelebi'nin talimatıyla adamlarının vurduğunu öne sürdü.

TETİKÇİLİĞİ KABUL ETMEYENLERE İŞKENCE ETMİŞLER

Polisin yaptığı araştırmaya göre, Sabri Çelebi'nin yanında çalışan Ziver Çelebi bir süre sonra ayrılarak Faruk İ. ile birlikte eğlence mekânı işletmeye başladı. Bu duruma öfkelenen Sabri Çelebi, Ziver Çelebi'yi arayarak küfür, hakaret ve tehditte bulundu. Bu tehditler sürerken Ziver Çelebi'nin ortağı Faruk İ., silahla vuruldu. Faruk İ'nin vurulmasından sonra Sabri Çelebi'nin adamı Ferhat D., Ziver Çelebi'nin vurulması için Mehmet Emin K. ve Fatih B'ye teklif götürdü. Teklif götürülen 2 kişi tetikçi olmayı kabul etmeyince, Beyoğlu'nda bir adrese götürülerek önce işkence edildi ardından bin liraları gasp edildi.

Yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis Ziver Çelebi'ye silahlı saldırı düzenleyen Mehmet Kadri Y. ve Ferhat D., Mustafa B. ve Mahsum T.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Öte yandan Sabri Çelebi'nin, Ziver Çelebi'nin vurulması olayı ile ilgili azmettirici suçlamasıyla arandığını, yurtdışında olduğundan yakalanamadığı öğrenildi.

HASTANEDEN TABURCU OLDU OLAY ÇIKARDI

Polis araştırmalarına devam ederken, hastaneden taburcu olan Ziver Çelebi 13 Temmuz'da yanına adamları Nidar Ç. ve Rıdvan Ç'yi alarak Iraklı emlakçı Mohammed Fareqq Taresh A'dan silah tehdidiyle 50 bin dolar almaya çalıştı. Emlakçının şikayeti üzerine Ziver Çelebi, ve adamları Nidar Ç. ve Rıdvan Ç. gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından Ziver Ç., Nidar Ç. ve Rıdvan Ç., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.