Paramızı dağıttılar hesabını gizlediler

Sayıştay, bakanlık, üniversite ve belediyelerin, dernek ve vakıf gibi kuruluşlara “yardım” adı altında yaptıkları paraların izine rastlayamadı. 2018 Yılı Genel Değerlendirme Raporunu hazırlayan Sayıştay, yardım yapılan kurum ve kuruluşlara ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediğini vurguladı.

Sayıştay raporunda “134 kamu idaresinin yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgilere idare faaliyet raporunda yer vermediği görülmüştür” denildi. Dağıttığı paraların hesabını gizleyen kuruluşlar arasında 89 belediye de bulunuyor.

SORUMLULUK İLKESİ

Sayıştay'ın bu konudaki raporunda “Yapılan inceleme neticesinde 134 kamu idaresinin yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgilere idare faaliyet raporunda yer vermemiştir. Bu idarelerden 8'i genel bütçeli idare, 20'si özel bütçeli idare (üniversite), 5'i diğer özel bütçeli idare, 1'i sosyal güvenlik kurumu, 89'u belediye ve 11'i il özel idaresidir” sözlerine yer verildi.

Bu durumun sorumluluk ilkesi gereği hesap verebilirlik ve mali saydamlığı zedeleyecek nitelikte olduğuna dikkat çekilen raporda “Yapılan incelemede, kamu idarelerinden 129'unun da, varlık ve yükümlülüklerini faaliyet raporlarında açıklamadığı tespit edilmiştir. Bu idarelerden 16'sı genel bütçeli idare, 27'si özel bütçeli idare (üniversite), 11'i diğer özel bütçeli idare, 61'i belediye ve 14'ü il özel idaresi oldu” tespiti yapıldı.