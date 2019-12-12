Parsel parsel rant incelemesi başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçen döneme ait gündeme getirilen “imar rantları” ile ilgili kapsamlı araştırma yapılması için 10 müfettiş görevlendirdi. İmar değişikliği, emsal artışlarıyla büyük rant elde edenler isim isim belirlendi. Rantın boyutunun daha da büyüyeceği bildirildi.

CHP Belediye Meclis Üyesi Ertan Işık, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2007'de onanan 1/25.000 ölçekli 2023 yılı hedefli Ankara Nazım İmar planının yürürlüğe girdiğinden bu yana binlerce kez değiştirildiğini söyledi.

Ertan Işık, parsel bazlı yoğunluk artışı sağlayan yüzlerce plan üretildiğini belirtti. Işık, Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde şu iddialarda bulundu:

YÜZLERCE DEĞİŞİKLİK

“Konunun takipçisi olan odaların 2002-2019 yıllarını kapsayan süreçte açtığı yüzlerce dava, şehircilik ilkelerine aykırı olarak onaylanan planlara yöneliktir. Ekte sunduğumuz listede yüzlerce plan değişikliği yapılmış dosyada, devletimizin top yekun savaş açtığı FETÖ'ye ait kaçmış veya mahkum olmuş kişilere rant sağlandığı ile ilgili ciddi iddialar vardır.”

Ertan Işık, “Söz konusu meselenin partilerüstü ele alınması gerekiyor. Ülkemizin kılcal damarlarına kadar sızmış FETÖ yapılanmasına mali kaynak, lojistik destek sağlayan insanların ortaya çıkarılması her Türk vatandaşının olduğu gibi bizim de asli görevimizdir” dedi.

Önerge ekinde verilen ilçe, ada ve parsel numarası belirtilen yerlerin yanı sıra İmar ve Şehircilik Dairesi de, taşınmazlara yönelik olarak yapılan plan tadilatı çalışmalarını inceliyor. Bu yerlerin plan tadilatı öncesi mevcut durumu ile tadilat sonrası oluşan durum arasında tespit edilen rantlar net olarak ortaya çıkarılacak.

BAŞSAVCI VEKİLİ DE VAR

Mal sahibi ya da yapımcı firma olarak belediye ile iş yapan FETÖ bağlantılı 4 planlama şirketi ile rant amaçlı plan yaptığı iddia edilen firmaların tüm işleri Belediye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelemeye alındı. Önerge sahibi Ertan Işık, FETÖ ile ilgili mahkemelere yansıyan ifadelerde, belediyelerin ürettikleri imar rantlarının, örgütün en önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturduğunu hatırlattı. CHP'li Işık şu iddiada bulundu:

“Daha önce memur suçlarına bakan ve halen aranan eski Başsavcı vekili Şadan Sakınan da arsası üzerinde plan değişikliği yapıp rant elde etti. FETÖ'den yargılanıp itirafçı olan HSYK 1. Dairesi eski Başkanı Ahmet Hamsici'nin de kardeşinin parsellerine yoğunluk artışı sağlandı. FETÖ'nün Ankara imamı olduğu bilinen Ahmet Ertürk, çok sayıda plan değişikliği ve yoğunluk artışlarıyla önemli gelir elde etti. Şimdi her şey araştırılmaya başlandı.”