Planlarınızı gözden geçirin sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı…

Bir süredir etkisini sürdüren sıcak havaya yağışlar eklenecek ve hava sıcaklıkları az da olsa düşecek. Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde kendini gösterecek olan yağışlar yer yer sağanak şeklinde etkili olacak. Cuma günü kuzey şehirlerimizin birçoğunda yağış beklenirken cumartesi günü yağışlar ara veriyor, pazar günü ise yağışlar Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de etkili olacak.

SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre : Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'nin iç kesimlerinin, gece saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri ile Samsun ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA’DA RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Yağışlar bölge bölge pazartesi gününe kadar sürecek, bulutluluk gözlenmeyen bölgelerde hava sıcaklıkları yüksek şekilde seyredecek, yağışların etkilediği yerlerde ise birkaç derecelik düşüş yaşanacak.