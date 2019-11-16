Pompalı tüfekli dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Pendik'te pompalı tüfekli saldırgan, girdiği markette art arda tetiğe basarak dehşet saçtı. ‘Kız verme' tartışması nedeniyle yaşanan olayda 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Şahıs polis aracıyla olay yerinden götürülürken şahsa saldırmak isteyen vatandaşlar nedeniyle arbede yaşandı.

Ayrıca polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullanırken, biber gazından etkilenen bebeğe ambulansta müdahale edildi.

SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ

Saldırgan A.E. cinayetleri işlediği binada yakalandı. Mahallede toplanan ölenlerin yakınları saldırganı linç etmek istedi. Polis uzun süre kalabalığı binadan çıkaramadı. Binanın kapısına zırhlı araç yanaştırdı. Binanın önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırmak için ise biber gazı kullanıldı.

Ekipler, bir süre apartmanda beklettiği saldırganı, zırhlı polis aracıyla Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Bu sırada vatandaşlar, araca su şişeleri ve taş attı.Olay yeri inceleme ekiplerinin market ve dairede çalışmaları sürüyor.

KIZ İSTEME MESELESİ

Saldırının sebebinin kız isteme meselesi olduğu belirtiliyor. Zanlının aileyle daha önce de birçok tartışığı öğrenildi. Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.