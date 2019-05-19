Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan ayı Müslüman alemi tarafından heyecanla karşılandı. Şimdi de Ramazan Bayramı’nın kutlanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı, bilindiği üzere Ramazan Ayı’nın bitimiyle başlayan Şevval Ayı’nın ilk üç gününde kutlanıyor. Tatilcilerin en çok merak ettiği Ramazan Bayramı tatili kaç gün? sorusunun cevabı da belli oldu. Ramazan Bayramı dokuz gün tatil olacak. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2019 Ramazan Bayramı'nın kutlanacağı tarih…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Ramazan Bayramı arefesi 3 Haziran Pazartesi gününe geliyor. 4-5-6 Haziran Ramazan Bayramı olacak. RAMAZAN BAYRAMI’NDA RESMİ KURUMLAR İÇİN 9 GÜN TATİL OLACAK Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısında şu ifadelere yer verildi: “Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”